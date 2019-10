Roberto Martínez recuerda con nostalgia su matrimonio fallido con Gisela Valcárcel: "Sí me arrepiento"

¿Quiere retroceder el tiempo? El exfutbolista Roberto Martínez hizo un mea culpa sobre su pasada relación con Gisela Valcárcel , y afirmó que está arrepentido de que su matrimonio no haya funcionado.

“Gisela es una parte muy importante de mi vida, y sí me arrepiento de que teniendo todo para triunfar en nuestro matrimonio... no lo hicimos”, precisó el exjugador de Universitario.

Además, consideró que fue un error haber dejado que todo el mundo opine sobre su matrimonio y no resolver ambos sus problemas.

“Creo que fue un error que nos casemos Gisela, Roberto y la gente... el público siempre estaba ahí, siempre teníamos que estar sonrientes ante toda situación y mostrando algo que a veces no era. Nosotros, como cualquier pareja, teníamos problemas y eso influyó muchísimo”, añadió Martínez.

Luego, dijo que no piensa en volver a casarse, pero que podría hacerlo si es el sueño de su próxima novia. “Para mí no es importante, pero si para ella lo es, entonces lo haría. El secreto para un buen matrimonio es la tolerancia, pero lo aprendí muy tarde. Uno se casa con la ilusión de que sea para siempre, en su momento di motivos, no funcionaron y me hubiera gustado que cualquiera (de sus matrimonios) sea para siempre”, sostuvo.