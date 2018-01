Roberto Martínez: "Espero que Vanessa Terkes y George Forsyth me inviten a la boda" [VIDEO]

Roberto Martínez está listo para asistir a la boda de Vanessa Terkes y George Forsyth, luego que la ‘Chata’ le contara que se había comprometido con el popular ‘Ken’. ¡Él lo sabía todo!



Roberto, ¿te enteraste del compromiso de Vanessa y George?

Claro, imagino que me van a invitar a la boda, ojalá y no me pidan dar un discurso, porque no creo que sea el más indicado para hablar del amor y el matrimonio (ríe). Lo importante es que ella está feliz y se lo merece.



¿La boda será en setiembre?

Sí, me contó.



¿Te dio detalles de la pedida?

Me escribió al WhatsApp y envió la foto de la pedida. Yo la empecé a vacilar, le dije: Espero que sea con George Clooney y ambos se rieron, estaban juntos. Está feliz de la vida.



¿Sabías que estaban saliendo?

Por supuesto. Lo que pasa es que me convocaron para el programa (El ‘Dorado’) y les dije que no, porque no quería estar tanto tiempo (un mes) lejos de mi hijo y en una de las grabaciones que hicieron, estuvieron por Chiclayo, ella me llamó para contarme y la felicité.



¿Conoces a Forysth?

Sí, no somos amigos, pero nos saludamos cordialmente. Sé que es un tipo correcto y que no se mete en problemas, tranquilo y sé que ‘Vane’ no hubiera dado ese paso tan importante con alguien que no se la merezca y tenga las virtudes que ella busca.



La gente murmura que el compromiso es muy rápido y que estaría embarazada.

No me he dicho nada de eso y si así fuera, es una bendición, pero no lo creo, porque está grabando una telenovela.



¿Y tú cuándo te casas?

Aunque no lo creas, sigo creyendo en el matrimonio. Dicen que a la tercera es la vencida, así que veremos, aunque me lleven en silla de ruedas. (C. Chévez)