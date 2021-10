El actor Roberto Moll afirmó que Magaly Solier hizo un gran trabajo actoral como ‘María Parado de Bellido’ y fue un placer trabajar con ella. A ellos lo veremos este domingo en la serie ‘Los otros libertadores’, que se emite a las 7 de la noche por Latina.

“Tenemos la fortuna de contar con nuestra primerísima actriz Magaly Solier que ha hecho un gran trabajo actoral y fue un gusto conocerla personalmente. Yo sé de sus méritos, de sus triunfos en el cine internacional, para mí fue un honor estar al lado de ella”, afirmó Roberto Moll.

Es la primera vez que trabajan juntos.

Sí, yo no lo conocía personalmente, por supuesto sabía lo que había hecho. El primer día que llegué fui a maquillaje y le pregunté: ‘Usted es Magaly Solier’, me respondió que sí y le dije: ‘Mire yo soy Roberto Moll, soy quien la va a fusilar a usted” ja, ja, ja. Ella es muy dedicada, muy seriecita, concentrada en su personaje. Habla muy poco para no distraerse y está siempre bien metida en el personaje, eso me encantó. Claro, esa es la educación del mundo del cine, es un arte que es tan exigente que los actores están en silencio esperando su momento y eso me gustó mucho.

Roberto Moll y Magaly Medina son los protagonistas del episodio dedicado a María Parado de Bellido

Su personaje es el General José Manuel de Carratalá...

Sí, a él lo mandaron al lugar donde eran más terribles las guerras en Huamanga (Ayacucho). Llegó Carratalá con sus 3 mil soldados y masacró, mató mujeres, niños, viejos, a todos, fue un desastre. Era también un tipo con problemas internos, sádicos y luego una dama que vivía en Huamanga, que era María Parado de Bellido, le causaba mucho dolor como masacraban a sus paisanos. Entonces, ella pide empleo en la oficina de Carratalá para espiar, enterarse donde iba a atacar y avisarle antes a ese pueblo. Cuando llegaba Carratalá con todo su ejército al pueblo no había nadie. Hasta que la descubren y, bueno, hay unas escenas muy fuertes que tuvimos Magaly y yo. Yo sé que la gente me va a odiar.

¿Cómo se preparó para su personaje?

Yo tuve la fortuna de hablar con el libretista que es un español historiador y me contó casi toda la vida de Carratalá. Luego de eso, me puse a estudiar el libreto. Yo tengo un método propio y me encierro en mi habitación por muchas horas para lograr ponerme bajo la piel del personaje y estudio mucho, mucho. En eso yo soy muy exigente conmigo para transformarme en los personajes. Justamente la misión de todo actor es transformarse desde adentro, desde las ideas, los sentimientos, pasiones que son ajenas a nosotros, pero que tenemos que creérnosla.

