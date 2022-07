Alan Castillo (38) y Karelys Molina (24), más conocidos como ‘Robotín’ y ‘Robotina’, tienen poco más de un año de relación y aseguran que han sabido superar la crisis de pareja que vivieron el año pasado. Además, indican que ya no son una pareja tóxica, pero sí reconocen que siguen siendo un poco celosos.

TE VA A INTERESAR: LORENA ÁLVAREZ: QUIEN TE FALLA, LO HARÁ ASÍ LE PONGAS GPS

Asimismo, el popular ‘Robotín’ cuenta que diversos hombres le escriben a su querida ‘Robotina’, a quien le dicen: ‘Deja a ese chato’, ‘Deja a ese panzón’. Sin embargo, ella resalta que lo ‘bueno viene en frasco pequeño’ y quiere a su amado tal como es físicamente.

¿Es verdad que su historia de amor nació cuando eran ‘roommates’?

Alan: Sí. Karelys llegó a mi vida cuando estaba pasando un momento difícil (se enteró de que no era padre biológico de dos hijas). Ambos empezamos a trabajar juntos, compartíamos el mismo departamento, jamás pensamos ser pareja, pero luego las cosas se dieron.

Karelys: Fluyó la ‘química’ entre nuestros circuitos.

¿Quién lanzó el anzuelo?

A: Bueno, yo lancé el anzuelo y ella la carnada.

K: Fue mutuo porque él es muy coqueto.

Ya tienen 13 meses de relación…

A: Así es. La gente no creía mucho en este romance ni en nuestro amor, pero le estamos demostrando al público que tenemos un amor bonito y verdadero.

K: Compartimos un mismo sentimiento y el arte que nos apasiona.

¿Cómo les va con la convivencia?

A: Lo que más me encanta de ella es su sazón en la cocina, es espectacular, pero lo digo con sarcasmo porque no es así en la vida real (risas). Es una chica muy tierna, supercariñosa, yo soy un poco frío y jamás he estado acostumbrado a los abrazos cada cinco minutos. Ha sido un año de altibajos, tenemos nuestras peleas como toda pareja.

K: Tenemos carácter diferente. Él es más frío, no muestra sus emociones, en cambio yo sí me pongo a llorar por cualquier cosa.

La convivencia no es fácil…

A: Compartimos los quehaceres del hogar, pero reconozco que soy un poco desordenado. A veces hemos peleado por el tema del orden, hay ocasiones en que llegamos cansados de trabajar y ya quiere empezar a limpiar. Eso me estresa.

PAREJA TÓXICA

En algún momento se les calificó como una pareja ‘tóxica’…

A: Estuvimos tratándonos con especialistas para llevar una vida bonita de pareja. Por lo que me pasó anteriormente (que su expareja lo engañó), nació una desconfianza. Sin embargo, Karelys se ha sabido ganar mi confianza.

K: Estamos progresando como pareja.

¿Siguen siendo una pareja tóxica?

A: Del 1 al 10, estamos en un nivel 3. Estábamos en nivel 9.

K: Ya no somos tóxicos. Si por A o B discutimos, tratamos de calmarnos, hablar bonito y solucionar las cosas.

¿Se tienen la confianza para darse la clave del celular?

A: Ella sabe la clave de mi celular, no porque yo le dé o le diga cuál es. No sé cómo lo adivina, tiene ojo biónico, pero no tengo nada que esconder.

K: Yo tampoco oculto nada.

Robotina dice que le gusta que Castillo sea bajo y gordito. (Fotos: Allengino Quintana / @gec)

¿Quién se considera más celoso?

A: Al principio de la relación, pensé que era el más tóxico, pero ella ya está en un nivel avanzado (risas). Somos celosos, pero no tóxicos. Ya hemos pasado esa etapa, ahora hay confianza, antes teníamos que ir juntos hasta el baño y eso no estaba bien.

K: Hacíamos videollamada, él estando en el baño y yo en la sala.

Siempre hay personas que no les importa meterse en una relación. ¿Les escriben para insinuarse con ustedes?

A: A ella sí le escriben varios chicos. La molestan, le ofrecen cosas, le dicen: ‘Déjalo a ese chato’, ‘Déjalo a ese panzón’.

K: Me dicen: ‘Vamos a salir’, ‘Hay que conocernos’, pero a mí me gusta Alan tal como es. Me gusta que sea gordito y bajito.

¿Si un chico musculoso se te lanza o piropea?

K: No son mi tipo de hombre.

Entonces, tú eres de las chicas que dice: ‘Lo bueno viene en frasco pequeño’…

K: Lógico.

A: La mejor fragancia y mejor veneno, así que con cuidado.

Se llevan 14 años de diferencia. ¿Eso ha influido en algo?

A: No. Ella es una chica muy madura.

K: Yo tengo 24 y él 38; sin embargo, Alan parece un niño.

Alan, ahora dicen que los mayorcitos se involucran con una chibola para que sea su colágeno…

En mi caso, no es así. Soy un hombre bien alegre, tengo lo mío, soy muy infantil, me comporto como un niño, todo lo tomo a la broma y por eso no aparento mi edad.

Alan Castillo afirmó que ya quiere un 'Robotito'. (Fotos: Allengino Quintana)

VIDEO VIRAL

Por cierto, grabaron un TikTok, Shakira lo reposteó y se ha hecho viral…

A: Lo compartió en su Instagram y lo comentó.

K: Me encanta que se haya hecho viral, pero sobre todo que Shakira lo haya visto y reposteado. Ya tiene 7 millones de reproducciones.

Me imagino que ustedes no van a terminar con Shakira y Piqué…

A: Como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final. Nosotros no sabemos lo que pueda pasar, ahora disfrutamos de nuestro amor. Yo le estoy pidiendo un ‘robotito’ y no quiere.

K: No hay que pensar que vamos a terminar, eso no pasará. Con respecto al ‘robotito’, aún no. Tengo muchas metas, quiero estudiar una carrera, con un bebito no sería igual, sería más complicado.

Ya conviven. ¿Cuál será el siguiente paso?

A: Pienso que el bebé. No soy muy devoto del matrimonio, prefiero gastarme todo ese dinero en viajes.

K: Primero tiene que ser el matrimonio.

A: Entonces, primero el matrimonio y al día siguiente fabricamos el bebé (risas).

¿Perdonarían una infidelidad?

A: En mi caso, no.

K: No.

EN EL ‘CIRCO DE LAS ESTRELLAS’.

Los divertidos personajes de ‘Robotín’ y ‘Robotina’ forman parte del gran elenco del ‘Circo de las Estrellas’, que irá hasta el 22 de agosto en el Mall Plaza de Bellavista. “Estamos muy contentos porque hemos debutado en el circo, donde hay espectaculares números circenses, así que los invito a que vengan, compren sus entradas en Teleticket o también las pueden adquirir en el mismo Mall Plaza”, declaró ‘Robotín’.

MÁS INFORMACIÓN: