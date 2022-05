Alan Castillo, más conocido como Robotín, volvió a recordar su rivalidad con ‘Dayanita’ en una reciente entrevista, El cómico dejó en claro que la actriz debería ser ser más humilde y hasta dijo que ‘le falta ubicaína’.

En declaraciones a El Popular, Robotín indicó que ya dejó en el pasado su rivalidad con ‘Dayanita’, a quien califica como una persona que mira a los demás por encima del hombro.

“Ella en un programa de YouTube lo contó a su manera, y eso involucró que yo también salga a hablar. Sí, estamos un poco peleados, pero por mientras por mí no habría problemas si me encuentro con ella en algún show. Yo creo que eso ya pasó. Como lo dije y lo vuelvo a repetir, yo creo que ella mira a la gente de muy alto, y no es así. Le falta como que un poquito de humildad o un sol de ubicaína” , dijo Robotín.

¿CÓMO EMPEZÓ SU PELEA?

Según detalló hace unas semanas, la pelea con Dayanita inició cuando ella pidió que la apoye en el cumpleaños de su sobrino y nunca le devolvió el favor, ya que tiempo después él necesitó de su ayuda.

“Me plantó un prosalud, si hubiera sido un pro salud para mi normal, pero fue un pro salud y eso es lo que indigna”, manifestó Robotín.