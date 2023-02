Robotín fue el invitado especial del programa “Magaly TV: La Firme” por San Valentín y en vez de dar buenas noticias sobre su situación sentimental, el comediante solo tuvo confesiones negativas sobre su historia de amor con Robotina.

En entrevista con Magaly Medina, el comediante callejero reveló que se había dado otra oportunidad con Robotina en el mes de enero y ambos descubrieron que no había compatibilidad entre ellos.

“Nadie sabe pero en enero de este año nos dimos una oportunidad. Volvimos a convivir juntos, nos mudamos a Comas para empezar de cero y lamentablemente ya no hay compatibilidad” , confesó.

En otro momento, Robotín admitió que hizo de todo para reconquistar a su pareja, pero ello no funcionó: “He pasado el peor 14 de febrero... La he luchado y he tratado de reconquistarla y todo, pero no se pudo”.

ROBOTÍN Y ROBOTINA YA NO HARÁN MÁS SHOW JUNTOS

Robotín también aprovechó las cámaras de Magaly Medina para explicarle a sus fans que él ya no hará más shows con Robotina.

“Ella ya no quiere que trabajemos juntos y que tampoco la ofrezca en los shows. Respeto su decisión y nuestro último show es el 5 de marzo, a partir de esa fecha volteamos esa página”, señaló.

