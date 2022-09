Magaly Medina reveló que Alan Castillo, más conocido como Robotín, fue acusado por la Robotina peruana Jessenia Velásquez de citarla a un hostal para tener intimidad, engañándola que ya había terminado con la verdadera Robotina, la venezolana Karely Molina. ¿Qué dijo frente a cámaras?

Luego de que la Robotina peruana diera su versión de los hechos con Robotín, el programa de la ‘Urraca’ presentó el testimonio de Alan Castillo. “ Me he ido a un tema de publicidad , no a otra cosa. Voy a tratar de hablar con esa chica (...) Karely sabe que he ido a grabar Tiktoks a ese lugar, ese mismo día”, responde.

Robotín da su versión en Magaly TV La Firme

De igual manera, aseguró que Karely sabía que él iba a ir a un hostal con sauna. “Porque yo me molesté por una foto que ella subió a sus redes sociales y yo quise hacer algo parecido . Lo pensé mil veces, pero lo hice. Ya está. Hemos conversado y todas las cosas están bien ”, recalcó.

Robotín engañó a la Robotina con Robotina peruana

La Robotina peruana habló en Magaly TV La Firme sobre lo que le hizo Alan Castillo o Robotín. Ella comenta que él la llamó para estar en un hostal con sauna en Carabayllo para tener relaciones sexuales, luego de revelarle que había terminado con su novia Karely Molina, más conocida como la verdadera Robotina.

Sin embargo, de acuerdo con lo que ella afirma, es que pasaron unos días y Robotín le confesó que ya había vuelto con su Robotina. Ante ello, el cómico no que le quedó otra que bloquearla para no tener más problemas, algo que le indignó. Al igual que a Magaly Medina, quien lo catalogó como ‘el hombre más cachudo del Perú'.