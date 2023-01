En una pasada entrevista que Alan Castillo, mejor conocido como Robotín, ofreció al canal del YouTube de Chiquiwilo, tuvo una polémica respuesta cuando fue consultado qué hacía Karelys Molina, la popular Robotina, cuando la conoció.

Esta conversación del cómico con el conocido youtuber se dio el año pasado, mucho antes del escándalo en el que se vio involucrado luego que una jovencita revelara que le había sido infiel a la venezolana con ella en un sauna.

“¿Cómo es que conoces a Robotina? ¿Es verdad que estaba en la calle vendiendo arepa con tizanita?”, le consultó Chiquiwilo, Frente a la pregunta, Robotín no midió sus palabras al referirse a Karelys Molina.

“La conocí a dos semanas de ‘Andrea’ (el programa donde descubrió que no era el padre biológico de una de sus hijas)... Nos juntaron para un reportaje (...) No fue amor a primera vista fue deseo a primera vista”, indicó

“Yo cuando la conozco, ella tenía cuatro años haciendo robots en los semáforos (...) No ha vendido arepas, ha vendido su arte, no sé si se habrá vendido ella” , dijo provocando que todos en el set lo abucheen.

ROBOTINA NO HA PERDONADO A ROBOTIN

Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’ desmintió que haya retomado su relación amorosa con Alán Castillo ‘Robotín’, tras el escándalo de la presunta infidelidad del cómico en un sauna; sin embargo, contó que seguirán trabajando juntos.

“Todo sigue igual entre nosotros, estamos trabajando a full, estamos tranquilos. ¿Si es verdad que hemos regresado? Nada que ver. No lo he perdonado aún ni somos pareja ni nada. Solo estamos trabajando juntos, solo eso, no hemos vuelto a tocar el tema de la relación, pero hay un cariño de por medio”, precisó Molina.

Sobre si está soltera respondió: “Tengo pretendientes por las redes sociales, pero estoy tranquila. Si me quiero divertir, salgo con mis amigas y listo. Ahora estoy enfocada en mi trabajo, en mis proyectos y no quiero que me vinculen con nadie ni tampoco estoy interesada en una persona”.