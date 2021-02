NO LO HACE POR SHOW. Alan Castillo agradece el apoyo de sus seguidores, pero también se encuentra bastante afectado por lo que un grupo de personas señala en redes sociales: el cómico habría recibido dinero por participar en el programa “Andrea” que conduce Andrea Llosa.

Alan Castillo, el popular Robotin, afirma que no expondría a sus hijas, pero que necesitaba saber la verdad sobre su paternidad. “Hay gente que ataca sin saber, me duele que me digan que yo he cobrado, que lo hago por show”, comenta.

“Eso es falso. A mí nadie me ha dado ni un sol. Yo no expondría a lo que más amo en mi vida, a mis hijas, pero tenía que saber la verdad, tenía que desenmascararla”, agrega Alan Castillo en la entrevista que sostuvo con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Alan Castillo también añade que no le molesta que su pareja le haya sido infiel, pero que sí le haya mentido sobre la paternidad de sus hijas. “No me duele su infidelidad, ella puede estar con 20 hombres, pero por qué mentir en una paternidad, eso me molesta y me pone triste”, comenta.

PRUEBAS DE ADN

Al momento de dar a conocer las pruebas de ADN a las que Alan Castillo se había sometido, se supo que su primera hija si es el padre de la pequeña. “Me siento feliz al saber que es mi hija”.

Sin embargo, cuando Andrea Llosa leyó la segunda prueba, se descubrió que la otra niña no es su hija. Esto provocó que ‘Robotín’ estallara en llanto. “No, por favor no. Mala eres, por qué me hiciste esto”, dijo en medio de las lágrimas el artista.

Robotin indica que no ha recibido dinero por sentarse en televisión y contar sus problemas-TROME