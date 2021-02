Alan Castillo, ‘Robotín’, aseguró que no le incomoda que el actor cómico Danny Rosales lo imite como ‘Rocotín’ en el programa de ‘JB’ en ATV.

“No tengo ningún problema, más bien es un halago que Danny me imite porque es un actor con gran trayectoria, el único que se mantiene vigente en televisión de los cómicos ambulantes, además, él me ayudó mucho en la pandemia, tanto moral como económicamente. Somos grandes amigos”, señaló ‘Robotín’.

¿Te quedarás trabajando en ‘El reventonazo de la Chola’?

Me contrataron por un mes para apoyar en las secuencias, en los Tik Tok, con el elenco, y la verdad estoy muy agradecido con el trabajo que se me presenta. Hace poco también firmé contrato por un año con ‘Eggtreme’, sigo trabajando para sacar adelante a mis hijas.

EL DRAMA DE ROBOTÍN

Robotín viene atravesando un duro momento luego de enterarse, en el programa de Andrea Llosa, que tres de las hijas que tuvo con su expareja no son suyas biológicamente. El cómico, en un primer momento, anunció que les quitaría su apellido para evitar una denuncia por pensión de alimentos.

Sin embargo, pasados los días y con la situación más calmada, dijo, en Mujeres al Mando, que siempre las considerará como sus hijas y trabajará arduamente para sacarlas adelante. Asimismo, les pidió a sus retoñas no guardar rencor contra su madre porque todos en algún momento cometemos errores.

Robotín aseguró que desde que se destapó el escándalo, decidió mudarse de la casa que compartía con su expareja, pero siempre visita a sus pequeñas a diario. Asimismo, comentó que no descarta reconciliarse con su anterior esposa por el bien de sus hijas, pero no de manera sentimental.

