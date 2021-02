Hace unas semanas se le veía a Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, se le notaba con muy buen humor pese a que ya no podía vestirse de su característico personaje y tenía que ‘recursearse’ en otros trabajos para llegar un pan a su hogar, sin embargo, esto cambió el último lunes cuando se reveló que dos de sus tres hijos no son suyos en el programa Andrea, de Andrea Llosa.

El cómico ambulante manifestó que él nunca estuvo enamorado de su pareja Jazmín y que solo estaban juntos por los pequeños. “He fingido por muchos años una relación que aparentaba ser feliz. Siempre he fingido y no es así. Quizás con los años todo se iba cambiando. Hubo muchas mentiras y eso quizás empeoró todo, pero yo seguí y seguí”.

“Yo amo demasiado a mis hijas y yo quisiera que mis hijitas sean mías y que salga positivo, porque me mataría que esto no sea cierto”, agregó.

En tanto, su pareja Jazmín le dijo a Andrea Llosa que también tenía dudas de su último hijo, pero que de las dos mayores sí tenía la seguridad de que eran de ‘Robotín’.

Incluso, en un video presentado en el programa de ATV, la joven madre sostuvo que le “demostrará que sí es el padre de mis hijas”.

En otro momento, ‘Robotín’ sostuvo que no tiene intimidad con Jazmín y que desde hace años duerme en el mueble de su casa. “Ella duerme en la cama y yo en el mueble, y no tengo intimidad. Vivo en la casa por mis hijas. Duermo en el carro”.

Incluso, el cómico acusó a la madre de su hija que ella lo acosaba por toda la casa para tener intimidad, pero él no quería y que “salió embarazada de la nada”.

Al momento de dar a conocer las pruebas de ADN a las que Alan Castillo se había sometido, se supo que su primera hija si es el padre de la pequeña. “Me siento feliz al saber que es mi hija”.

Sin embargo, cuando Andrea Llosa leyó la segunda prueba, se descubrió que la otra niña no es su hija. Esto provocó que ‘Robotín’ estallara en llanto. “No, por favor no. Mala eres, por qué me hiciste esto”, dijo en medio de las lágrimas el artista.

Debido a esto, las redes sociales se inundaron de memes y stickers de ‘Robotín’; y los usuarios se compadecieron del carismático personaje

ANDREA LLOSA SE PRONUNCIÓ

La periodista Andrea Llosa se pronunció después del caso de ‘Robotín’, pues dijo que fue uno de casos que más le afectó debido que le pareció “muy doloroso”, asegurando que le hubiera gustado abrazarlo, pero no se puede debido a la pandemia del coronavirus.

“Terrible. En realidad también me sorprendí porque no sé los resultados de los ADN. Cuando vi que la segunda niña de 2 años no era (su hija) fue una sensación espantosa, igual te da pena decirle algo tan fuerte, tan doloroso. Y de las tres temporadas del programa ‘Andrea’ creo que ha sido el caso que más nos ha afectado porque la reacción de ‘Robotín’ fue de mucho dolor”, dijo a este diario.

Andrea Llosa agregó que se vivieron momentos de tensión detrás de cámaras al enterarse que tres de los dos hijos de ‘Robotín’ no eran suyos.

“Sí, todos los camarógrafos, paramédicos, la gente de seguridad, investigadores veíamos que la situación era inmanejable y tampoco puedo acercarme porque estoy sin mascarilla. Me hubiese gustado abrazarlo, decirle que se calme. Todos estábamos en shock, nadie podía creer lo que estaba pasando, sobre todo porque ‘Robotín’ es como bien bueno, una persona a la que se le ve noble”, mencionó.

SIN ÁNIMOS

Tras la revelación, ‘Robotín’ fue convocado para una entrevista con Magaly Medina en su programa donde contó que, pese a que lo están llamando para shows virtuales, por el momento no tiene ganas de nada.

“Me llaman para pintarme, pero no estoy de ánimos. La gente, a veces, critica y te señala, pero nadie sabe la verdad. Yo con el tiempo quizás puedo perdonar a Jazmín por el amor que siento por mis hijas”, dijo.

Alan Castillo mencionó que lo atormenta saber que sus hijas no son su sangre. El cómico agradeció que sus seguidores le muestren su apoyo y que lo continúen llamando para ofrecerle trabajo.

ROBOTÍN DOLIDO PORQUE NO LE CREEN

‘Robotín’ se sintió humillado al enterarse que un grupo de personas cree que recibió dinero para salir en el programa de Andrea Llosa.

Alan Castillo afirmó que no expondría a sus hijas, pero que necesitaba saber la verdad sobre su paternidad. “Hay gente que ataca sin saber, me duele que me digan que yo he cobrado, que lo hago por show”, comentó al programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre.

“Eso es falso. A mí nadie me ha dado ni un sol. Yo no expondría a lo que más amo en mi vida, a mis hijas, pero tenía que saber la verdad, tenía que desenmascararla”, agregó Alan Castillo en la entrevista.

Alan Castillo también añade que no le molesta que su pareja le haya sido infiel, pero que sí le haya mentido sobre la paternidad de sus hijas. “No me duele su infidelidad, ella puede estar con 20 hombres, pero por qué mentir en una paternidad, eso me molesta y me pone triste”, concluyó.

ROBOTÍN LA PASA MAL POR LA PANDEMIA

Antes que todo esto sucedería, ‘Robotín’ contó a Trome que estaba endeudado y que había perdido el departamento donde vivía.

“Soy padre de cuatro hijos y la estoy pasando mal, por esta cuarentena ya no puedo hacer mis shows en las calles y llevar dinero a casa. El año pasado fue igual, esta pandemia está afectando a todos, pero a los artistas más porque nadie se acuerda de nosotros”, dijo a este diario mucho antes que se enterara la verdad sobre sus hijos.

El cómico ambulante reveló que se había quedado endeudado al invertir todos sus ahorros en un negocio gastronómico que tuvo que cerrar por el primer confinamiento.

“Todos saben que los bancos no perdonan y ahora estoy endeudado. Abrí un restaurante y fracasó por el virus. Le pido al Gobierno que por favor cancelen la cuarentena y tomen otras medidas. Mucha gente necesita trabajar en la calle para vivir”, agregó.

Sin embargo, ‘Robotín’ continuó con sus shows virtuales y luego siguió en las calles hasta que lo volvieron a encerrar por la segunda ola y tuvo que empezar a ‘recursearse’.

