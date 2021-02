CONMOVIDO. Así se mostró Alan Castillo, más conocido como Robotín, este jueves en Mujeres al Mando, al hablar sobre la difícil situación que atraviesa tras enterarse que dos de sus tres hijas no son suyas. Fue Thaís Casalino quien le pidió que le mande un mensaje a sus retoñas, para que cuando crezcan escuchen sus palabras.

“Solo diré que nunca las dejaré de amar hijitas... Las amaré toda mi vida. Hago todo esto por ustedes. Sé que están pasando una serie de cosas pero les quiero decir algo, todos cometemos errores en la vida, no odien a su madre, amen a su madre siempre a pesar de todo”, dijo el cómico.

Asimismo, dijo que trabaja para ellas y que siempre les brindará su amor, además de mostrar su intención de reconciliarse con su expareja “No soy perfecto mis amores, yo también cometo errores pero siempre hay que pedir perdón, hay que reconciliarse. No odien a su madre. En mi caso el tiempo lo cura todo y les juro que con el tiempo yo quiero reconciliarme con ella, no regresar a la relación porque eso ya no va, pero sí por el bien de nuestros hijos”, dijo Robotín.

El cómico contó que hace unas semanas abandonó la casa que compartía con su expareja y sus hijas y ahora vive en un cuarto alquilado, aunque todos los días va a visitar a sus pequeñas.

“Soy sentimental, si me dicen llorón no me importa, lo que importa es que las amo y lo voy a gritar a los cuatro vientos”, agregó.

TROME - Robotín se quiebra y les pide a sus hijas no odiar a su madre