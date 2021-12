Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’, se presentó en el programa “Mujeres al mando”, y brindó detalles del fin de su relación sentimental con la venezolana Karelys Molina (‘Robotina’).

Según confesó el comediante, él no está listo puede continuar con su historia de amor por sus inseguridades que lo persiguen de relaciones pasadas.

“Yo la quiero mucho, no quiero que ella sufra con una persona que tiene problemas, hasta problemas mentales”, expresó entre lágrimas.

“Ella es chibola, no debe pasar por esto, yo soy una persona mayor, llorón, sí, lo reconozco, tengo sentimientos, no estoy preparado para una relación ahora, pensé que si, pero no”, añadió.

Finalmente, ‘Robotín’ aclaró que puso punto final a su relación con ‘Robotina’ por “el bienestar de ella”, pero también explicó que viene atravesando por problemas económicos.

“Vengo de un pasado fuerte, que hasta el momento no se cura, la mamá de mis hijas que me estresa todos los días, no es vida, tener que salir adelante así tengo mucha carga, tengo deudas, mi mamá está malita de salud, tengo que ver por mis hijas... y tener una relación tóxica, no va, entiendan, que no va”, sentenció.

