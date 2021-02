SIN ÁNIMOS DE NADA. Alan Castillo conversó con Magaly Medina sobre el dolor que siente tras enterarse que no es el padre biológico de dos de sus tres hijas. El popular Robotin no puede ejercer su trabajo por la tristeza que siente.

Robotin rompió en llanto al recordar que las dos pruebas de ADN salieron negativas. “Yo he tratado de fallar nunca como padre a pesar de lo que ya sé, jamás me voy a desprender de mis amores. Nadie puede entender el dolor que siento”.

“Me llaman para pintarme, pero no estoy de ánimos. La gente a veces critica y te señala, pero nadie sabe la verdad. Yo con el tiempo quizás puedo perdonar a Jazmin por el amor que siento por mis hijas”, continúa Robotin.

robotin llora trome

Alan Castillo menciona que lo atormenta saber que sus hijas no son su sangre. El cómico agrade que sus seguidores le muestren su apoyo y que lo continúen llamando para ofrecerle trabajo.

PRUEBAS DE ADN

Al momento de dar a conocer las pruebas de ADN a las que Alan Castillo se había sometido, se supo que su primera hija si es el padre de la pequeña. “Me siento feliz al saber que es mi hija”.

Sin embargo, cuando Andrea Llosa leyó la segunda prueba, se descubrió que la otra niña no es su hija. Esto provocó que ‘Robotín’ estallara en llanto. “No, por favor no. Mala eres, por qué me hiciste esto”, dijo en medio de las lágrimas el artista.