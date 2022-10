Robotín (Alan Castillo) dijo que el ‘final feliz’ del drama que vive con Robotina (Karelys Molina) sería volver con ella, pues la sigue amando y, aunque reconoce que cometió un error, asegura que no le fue infiel pero está arrepentido del error que cometió por su inmadurez. También espera que la joven venezolana lo apoye en ‘El gran show’ para que salga de sentencia.

¿Cómo van las cosas con Robotina?

Nos hemos dado un tiempo y más adelante se verá. Toda la presión mediática que ella tiene le hace influir en sus decisiones. Yo creo que en toda esta historia tiene que haber un final feliz.

¿Y cuál sería ese final feliz , volver con ella?

Sí, de todas maneras.

¿Siempre la amaste?

Sí, la sigo amando.

Entonces, ¿por qué ese error Robotín?

Lamentablemente ya las cosas están hechas y hay que enmendar todo. El Perú piensa que fui infiel y no fue así.

¿Qué, te hicieron la ‘camita’?

La chica (Robotina bamba) que salió a insultarla ya le está pidiendo disculpas por medio de las redes sociales.

Pero Robotina no ha querido aceptar la invitación que la producción de Gisela, le ha hecho para que te apoye en ‘El gran show’, Magaly lo reveló en su programa.

La verdad, no sé quién la está aconsejando a ella, pero es decisión de ella también, aunque me gustaría que vaya y me apoye. Creo que la llamaron para que me refuerce, pero lamentablemente dijo que no y mandó las capturas. Lo que pasa es que me parece que ella es amiga de la reportera de Magaly y de repente le cuenta cosas como a una amiga y lamentablemente del otro lado no la consideran su amiga y suben sus cosas sin autorización.

¿Estás arrepentido?

Sí.

‘NADIE SABE LA VERDAD’

Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’, recurrió a su perfil de Instagram tras su comentado ingreso al elenco de “El gran show”, programa de Gisela Valcárcel que tuvo su estreno el sábado 1 de octubre.

En su mensaje, el comediante volvió a negar el testimonio de Jessenia Velásquez (‘Robotina peruana’), quien lo acusó de ser un hombre infiel en el programa “Magaly TV: La Firme”.

“Mi personaje es para divertirlos y no para hacerlos enojar. Tanta crítica pero nadie sabe exactamente la verdad. Terceras personas, por 5 minutos de fama, malograron mi relación (con ‘Robotina’) aduciendo y mintiendo cosas, y jamás me corrí para responder, solo que no era el momento ni el lugar”, expresó.

