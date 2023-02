¿Dónde quedó el amor? Alan Castillo, conocido como ‘Robotín’, informó en el programa ‘América Hoy’ que ha registrado los derechos de su nombre artístico y el de su expareja, Karelys Molina, quien usaba el seudónimo de ‘Robotina’.

Según el comediante, la decisión fue de su expareja y él seguirá trabajando con ella como ‘Robotina’ hasta marzo, pero no anunciará más conciertos debido a que su relación laboral y sentimental terminó por completo.

“ Sí, la decisión fue de ella, solo le pedí que me cumpla hasta el último show que tenemos agendado que es el 5 de marzo, luego de eso ya no trabajaremos juntos, bueno, al menos ya no la ofreceré en mis shows, la decisión fue de ella”, expresó ‘Robotín’

A pesar de la decisión, el artista indicó que no tiene problemas en que Karelys emplee su nombre artístico o que vaya a quitárselo.

“‘Robotín del Perú’ y ‘Robotina’, lo patenté a mi nombre en Indecopi, pero eso no quiere decir que yo quite el nombre a Karelys Molina”.

Castillo expreró que su expareja podrá seguir usando el nombre de Robotina hasta que ella decida no hacerlo: “Ella puede seguir trabajando (con el nombre), hasta que ella lo desee. Así quedamos y será”, finalizó el comediante.

‘Robotín’ patentó el nombre de ‘Robotina’

