Alan Castillo, más conocido como Robotín, volvió a referirse a su ruptura con Karelys Molina, ‘Robotina’, tras el escándalo que se desató cuando anunció su ruptura por Facebook. En conversación con ‘Amor y Fuego’, el actor cómico aseguró que la ‘torta se le volteó'.

“Ahorita la torta se ha volteado, al principio yo estaba molesto con ella, ahora ella está molesta conmigo. Pero igual yo creo que primero voy a sanar las heridas pasadas que tengo, ir a terapia, porque la verdad aún tengo inseguridades, desconfianzas y ella también, es una chica muy guapa, muy linda, pero es un poquito tóxica igual que yo”, le dijo a Gigi Mitre.

Asimismo, indicó que quisiera retomar su relación con la joven venezolana pero más adelante, porque ahora prefiere su soledad. “Me gustaría volver con ella pero de qué sirve volver ahorita si vamos a seguir en lo mismo. Ella es una persona muy especial en mi vida, la amo, estoy enamorado de ella, pero de qué sirve volver si vamos a regresar a lo mismo. Ella es muy desconfiada, me hackea el celular, creo que hay mucha inmadurez en esta relación y necesitamos cambiar”, indicó Robotín.

ROBOTÍN SIN PALTAS SI ROBOTINA SALE CON OTRO

Alan Castillo aseguró que llevaba seis meses de convivencia con Karelys Molina, desde que iniciaron su relación en febrero, y que se compenetraban mucho, aunque no había pensado en casarse con ella.

“Era un buen complemento para mí. Es una chica muy guapa, muy talentosa, nos comprendíamos mucho, pero ya no estoy con ella, más adelante no sé. Quiero estar solo por el momento, yo no sé si ella en este tiempo que le he pedido busque a otra persona, ya es cosa de ella”, acotó Robotín.

Robotín aseguró que terminó con Robotina por impulso y no descarta volver con ella más adelante, pero primero quiere estar solo para curar sus heridas pasadas.

