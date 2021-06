Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, ofreció una entrevista a Magaly Medina para explicar por qué había decidido quitarle el apellido a sus hijas. El personaje de Chollywood también se mostró muy feliz porque ha abierto un pequeño local donde ofrece hamburguesas y pollos broasters.

“Fue una decisión difícil. Eso no me va a quitar el amor por ella, por ellas todo. Me asesoré, he escuchado muchos consejos. Ellas necesitan una identidad. Hay un responsable, que crezcan con la verdad”, comentó.

‘Robotín’ aseguró que busca su paz y que, sobre todo, no quiere que un juez le obligue a darles dinero, sino que a él le nazca eso. “Yo quiero mi paz”, aseguró.

Asimismo, Castillo contó que la madre de las niñas aún no acepta la verdad de que no son sus hijas y lo ha intentando convencer con pruebas falsas.

“Han sacado ADNs de hermandad; como que todos son hijos de la misma madre. A mí nadie me sacó ninguna prueba, los mismos papeles tienen porcentaje distinto: no cuadran”, comentó.

Finalmente, ‘Robotín’ comentó que siempre va a ver a sus hijas, dejando un día, ya que viven cerca y porque si no las ve se sentiría muy mal.

“Ella sí me deja verlas. No me las niega. Sabe que las quiero un montón y me haría un daño. El amor de mis hijas no ha cambiado. Ya cuando crezcan se darán cuenta y sacarán sus conclusiones”, concluyó.

