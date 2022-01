Alan Castillo, popularmente conocido como ‘Robotín’, se confesó para el programa de TikTok B&H Podcast y se refirió nuevamente a la polémica que lo envolvió en 2021, cuando se enteró EN VIVO, en el programa de Andrea Llosa, que no era padre biológico de dos de sus hijos.

“Mi hija, mi sangre, tiene siete años... yo me enteré que mi hija de tres años no era de mi sangre y tuve una reacción natural... quizá eso fue lo que hizo que todo se vuelva viral, mi reacción... yo me enteré en el programa”, confesó el cómico al recordar las imágenes de desesperación cuando se reveleraron los resultados de las pruebas de ADN de las menores.

Al ser consultado por qué se presentó en ‘Andrea’, Robotín confesó que se acercó a la producción del espacio de ATV porque le llegó una evidencia de presunta infidelidad de su entonces pareja, Jazmín Rojas, y, ya que no contaba con el dinero suficiente, quería que le facilitaran las pruebas de paternidad.

ROBOTÍN BUSCÓ A ANDREA PORQUE ESTABA MISIO

“Yo busqué al programa porque ese programa se trata de ADN y me habían llegado unas pruebas de la mamá de mis hijas, unas pruebas adúlteras con ciertas personas”, dijo Alan Castillo. Además, indicó que ya que en ese momento estábamos en pandemia, no tenía el presupuesto para los exámenes.

“Quise saber la verdad y como estábamos en pandemia, estaba aguja, estaba misio, eran tres ADN los que yo quería pedir y son como cuatro mil lucas. Lo pensé cien mil veces y dije, si esta huev... se vuelve viral todo el mundo me va jod... pero que ya ch..., mi verdad es mi verdad y yo quiero vivir tranquilo”, agregó Robotín.

