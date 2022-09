Karelys Molina, más conocida como Robotina, se pronunció luego de la polémica que se levantó por un video que grabó junto a Alan Castillo, ‘Robotín’, donde se burlan del ampay de Magaly Tv La Firme al humorista con una mujer llamada Jessenia Velásquez. la popular ‘Robotina peruana’.

A través de su cuenta de TikTok, la joven peruano-venezolana se pronunció y negó que el escándalo de supuesta infidelidad de su pareja haya sido armado. Según explicó, el video donde ambos se ríen de las imágenes fue grabado antes de ver la edición del pasado martes del programa de Magaly Medina.

“Este video donde nos estamos riendo del ampay, nos estamos burlando, no lo estamos tomando en serio, muchas personas piensan que el video es armado, hasta yo lo pensaría, pero les voy a explicar el por qué de este video y por qué nos estamos tiendo. Este video fue antes que salga el programa en vivo, antes de las imágenes, de la chica hablando. Claramente yo ya sabía que había un ampay porque esa misma mañana me abordaron las cámaras de Magaly preguntándome si yo ya sabía del encuentro que han tenido Robotín con esta chica”, acotó la artista.

En ese sentido, explicó que Jessenia Velásquez no es una persona desconocida para ella, pues la imita desde hace algún tiempo y asegura que ella le tiene envidia y cólera. Además, negó que Alan Castillo haya visto el ampay con ella. “Eso fue antes de que saliera el programa, incluso si vieron el programa de ayer vieron que Robotín no vio el programa conmigo, salió y se fue a una pollería con un amigo y lo vio aparte. Fue antes de eso”, explicó Robotina.

ROBOTINA: LE CREÍ A ROBOTÍN

Según Karelys Molina, en un primer momento le creyó a su pareja porque conoce de la personalidad de Jessenia Velásquez. “Yo en ese momento le creí a Robotín y no porque sea un santo, sino porque yo conozco a esta chica y sé de lo que es capaz, ustedes están viendo cómo es, su verdadera personalidad salió ayer” , dijo visiblemente afectada por la situación.

Por otro lado, volvió a retirar que el escándalo no es armado. “ Ojalá fuera armado porque de verdad todo esto ¿en qué me beneficia? He quedado recontra mal, mi relación se fue al caño prácticamente. Ustedes con el tiempo se van a dar cuenta que no ha sido una mentira. Solo quería aclarar eso y explicarles porque creo que se lo merecen. Estoy muy agradecida por el apoyo que me están dando, ojalá las cosas mejoren, voy a tratar de ser lo más real posible con ustedes y sincera”, concluyó Robotina.

