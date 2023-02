Sus cables volvieron hacer chispas en sus corazones. Karelys Molina, la popular ‘Robotina’, confesó a Trome que tiene una conversación pendiente con Alan Castillo, el querido ‘Robotín del Perú’, para hablar sobre su relación y futuro laboral como pareja de artistas.

“ En su momento, lo amé mucho; no lo he olvidado, pero es complicado . De repente, ese día que fue a Magaly TV estaba con la cabeza caliente y se arrepiente de las cosas que dijo. No sé qué va a pasar más adelante, pero es importante que ambos sanemos nuestras heridas porque tenemos los tornillos sueltos” , comentó la artista.

Esta participando en un reality de baile

Agrego además que: “¿Quién sabe? Nunca se sabe que es lo que va a pasar mañana” , deslizando una posible reconciliación entre ambos personajes.

Aunque ‘Robotín del Perú’ indicó que está haciendo casting para buscar una nueva ‘Robotina’, Karelys señaló que hace poco tuvieron show privado en Barranca. “La gente nos siguen pidiendo espectáculos, pero juntos. Tenemos que conversarlo bonito. Hacemos buen equipo como pareja laboral, reconozco que Robotín me dió el empujoncito , pero yo me he ganado el cariño del público, en especial de los niños” , comentó.

Alan Castillo aceptó que no regresará con ‘Robotina‘.

‘Robotín’ convoca a nueva ‘Robotina’: “Voy a hacer casting, tengo patentado el nombre”

UNA NUEVA COMPAÑERA. Después de que Alan Castillo aceptara que la relación sentimental que tuvo con Karelys Molina terminó, el popular ‘Robotín’ indicó a modo de broma que está haciendo casting para encontrar a la nueva ‘Robotina’.

MIRA: Fernando Carrillo se recursea en Onlyfans: “Las ganancias son tan buenas como los contratos que tuve en Televisa”

Esto ocurrió durante la entrevista que le hizo Magaly Medina en su programa días atrás, en donde Castillo habló del difícil momento que pasa tras la ruptura con Karelys. Según contó el comediante, la pareja se dio una segunda oportunidad en enero del 2023, pero no funcionó, lo que obligó a Castillo a confesar que el amor dejó de existir.

MIRA: Maicelo comparte supuestas pruebas que desmentirían informe de Magaly en su contra

En un intento de hacer una broma, ‘Robotín’ declaró que Karelys Molina ya no desea trabajar con él y, por lo tanto, estaría buscando una nueva integrante para que forme parte del dúo: “Voy a hacer casting de Robotina porsiacaso, lo tengo patentado el nombre”.

Magaly se sorprendió al oír la broma e insinuó que Alan debería darle a Karelys Molina el nombre que había patentado. Robotín respondió de inmediato: “Yo soy una persona espectacular, así que le doy el nombre a ella”.

‘Robotina’ responde tras saber que Alan Castillo patentó su nombre artístico

‘Robotin’ y ‘Robotina’ decidieron ponerle punto final a su relación amorosa y laboral. Sin embargo, ambos personajes vuelven a estar en el ojo de la tormenta, ya que Alan Castillo, el personaje detrás de ‘Robotin’, patentó ante Indecopi los derechos de su nombre artístico y el de ‘Robotina’.

Si bien no existe contrato alguno que certifique que ella asumió la mitad de la gestión, Karelys Molina confía en Alan Castillo: “En ese tiempo, tenía problemas con mis papeles, y por eso él registró los derechos de su nombre artístico y además de la marca ‘Robotina’, pagamos un total de 900 soles entre los dos”.

Molina indicó que “confía en la palabra de Alan, no creo que me fallé; si lo hace, demostraría que no tiene palabra. No tengo ningún contrato que certifique la marca de ‘Robotina’, pero no creo que haga algo que me perjudique. En todo caso, si él hace algo; va a quedar mal, yo buscaría la manera salir adelante”.