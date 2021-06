Alan Castillo, ‘Robotín’ , cumplió ayer 37 años y dijo que no la ha pasado bien, porque le detectaron diabetes a raíz de todos los problemas que tuvo que enfrentar tras conocer la paternidad de sus hijos.

“No ha sido mi año, me han detectado diabetes y lo que me pasó (con el tema de sus hijas), pero no he perdido las fuerzas y la voluntad para seguir adelante. Mis hijitas me hicieron un video de cumpleaños, derramé mis lágrimas porque soy un poquito sentimental”, señaló el cómico.

LA HISTORIA DE ROBOTÍN

‘Robotín’ se gana la vida en las calles de Lima. Todos los días las recorre enfundado en su disfraz de robot para poder juntar dinero y así llevar el día a día a su hogar. Ya había sido golpeado por la pandemia: perdió su departamento, el negocio que puso se fue a la quiebra y ahora se ve limitado a salir por temor a contagiarse. Sin embargo, nunca se imaginó que la vida le iba a dar un revés tan dramático y ahora tendrá que decidir si sigue adelante con el proceso legal en contra de la madre de las criaturas que él pensó eran suyas.

LA DOLOROSA VERDAD

El último lunes 15 de febrero el programa ‘Andrea’ presentó el caso de ‘Robotín’, quien le indicó a Andrea Llosa que tenía sospechas de que su último hijo de cuatro meses de nacido no era suyo, ya que desde hace tiempo no tenía ninguna relación íntima con la madre de sus hijos, Jazmín Rojas.

“He fingido por muchos años una relación que aparentaba ser feliz. Siempre he fingido y no es así. Quizás con los años todo se iba cambiando. Hubo muchas mentiras y eso quizás empeoró todo, pero yo seguí y seguí”.

Entre reclamos y declaraciones de desamor y solo estar juntos por los bebes, Andrea decidió abrir los sobres cuya prueba de ADN revelaría si los niños eran todos suyos. Con el pasar de los minutos el ambiente en el programa se fue haciendo más tenso. El primer resultado fue a favor de Robotín y él se mostró contento.

“Yo amo demasiado a mis hijas y yo quisiera que mis hijitas sean mías y que salga positivo, porque me mataría que esto no sea cierto”, agregó.

En tanto, su pareja Jazmín le dijo a Andrea Llosa que también tenía dudas de su último hijo, pero que de las dos mayores sí tenía la seguridad de que eran de ‘Robotín’.

SIN ÁNIMOS

Tras la revelación, ‘Robotín’ fue convocado para una entrevista con Magaly Medina en su programa donde contó que, pese a que lo están llamando para shows virtuales, por el momento no tiene ganas de nada.

“Me llaman para pintarme, pero no estoy de ánimos. La gente, a veces, critica y te señala, pero nadie sabe la verdad. Yo con el tiempo quizás puedo perdonar a Jazmín por el amor que siento por mis hijas”, dijo.

Alan Castillo mencionó que lo atormenta saber que sus hijas no son su sangre. El cómico agradeció que sus seguidores le muestren su apoyo y que lo continúen llamando para ofrecerle trabajo.