QUÉ FUERTE. Robotín y Tilsa Lozano vivieron un tenso momento en la última gala de ‘El Gran Show’. La modelo se atrevió a darle un consejo a la Robotina al asegurar con una frase que merece a una persona mejor que Alán Castillo, sin embargo, el artista de la calle la ‘cuadró' EN VIVO.

“ Primero quiero decirte ‘Mucho atún para tan poca lata’, es mi opinión . Segundo, quiero decir que eres una mujer muy astuta y eso es positivo, la semana pasada dijiste que por estar peleada con él no ibas a perder la oportunidad de lucirte en esta pista y fue lo más inteligente que pudiste hacer, no perdiste la oportunidad, porque no solo te vio el público, sino Gisela, el coreógrafo, nosotros, has estado maravillosa”, fueron las palabras de Tilsa a Robotina.

Sin embargo, estas declaraciones incomodaron notoriamente a Robotín, quien no dudó en increparla por su curioso mensaje.

“ Quiero decir algo, yo respeto a la señora Tilsa, ella tiene que juzgar como jurado, pero a veces dice unas frases que no tiene nada que ver, no me gustan algunos comentarios de ella . En mi pensamiento no hay esos refranes, no tengo esa clase de pensamientos. Todos somos iguales, todos vivimos en la tierra”, puntualizó.

Robotin encara a Tilsa Lozano por comentario sobre Robotina

GISELA PIDE AGRADECIMIENTO A ROBOTINA

¡SE LA PONE CLARA! Robotina, Karelys Molina, fue el reemplazo de Samahara Lobatón en El Gran Show y Gisela Valcárcel aprovechó el momento para mencionar que fue Robotín el que dio pie para que ella esté en la pista de baile.

“Solo debo agregar algo, a Robotina que lo ha hecho bien y es un hit, el ser agradecido (...) A esta pista llegaste porque Robotín estaba y yo agradezco a Robotín porque fue él quien dio pie... Y siempre hay que agradecer, el que no agradece a un no sabe nada y no sabe dónde empezó y el que no sabe dónde empezó, no tendrá un buen puerto a donde llegar”, expresó la popular ‘señito’.