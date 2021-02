El popular cómico ‘Robotín’ presentó su drama familiar en el programa de Andrea Llosa donde confirmó que dos de sus tres hijos no eran suyos, pues según sospechaba las fechas no coincidían con el nacimiento de los pequeños debido a que no mantenía intimidad con la mamá.

En redes sociales, usuarios rápidamente volvieron tendencia a ‘Robotín’ por lo doloroso de su caso y le enviaron memes de apoyo y mensajes de aliento.

Asimismo, la página ‘Ultimanoticia.pe’ realizó unos stickers inspirados en Rebotín y lo sucedido en el programa de Andrea que pueden ser utilizados en WhatsApp.

AQUÍ LOS PUEDES DESCARGAR: http://sticker.ly/s/2WAWBY

Las pruebas de ADN a las que Alan Castillo se había sometido confirmaron que sí era el padre de su primera hija. “Me siento feliz al saber que es mi hija”, precisó.

Sin embargo, cuando Andrea Llosa leyó la segunda prueba, se determinó que la otra niña no es su hija. Esto provocó que ‘Robotín’ estallara en llanto. “No, por favor no. Mala eres, por qué me hiciste esto”, dijo en medio de las lágrimas el artista.

El tercer sobre de la prueba de ADN terminó por sepultar de dolor al cómico. “Por qué. Nunca fui malo contigo. Cómo me pudiste engañar así. Tu sabes que yo amo a mis hijas. Siempre te fui sincero. Me arruinaste la vida Jazmín. Tu sabes lo enfermo que estoy. Hace cuatro años me engañaste”.

Robotín sufre al descubrir que dos hijas no son suyas en el programa de Andrea Llosa | Trome | Video ATV