SIGUE EL DRAMA. La ruptura entre Alan Castillo y Karelys Molina sigue dando qué hablar. Y es que la parejita se dijo de todo al terminar el programa de Magaly Medina del último lunes, al que acudieron para contar su verdad tras el término de su relación.

“Me terminaste en público”, le reclamó Robotina a Robotín. “Tú me bloqueaste a mí”, le respondió el cómico. “Estábamos como que saliendo, peleamos, terminamos y se fue, lo que ella hizo no sé”, aseguró Alan Castillo detrás de cámaras. “Yo nunca he sido infiel”, se defendió la joven venezolana.

Además, ambos se acusaron de ser coquetos con sus fans. “Creo que estás peor que yo”, le dijo Alan Castillo a su expareja, cuando ella le reclamó por grabar un video intentando besar a una chica.

Por si fuera poco, aseguró que Robotina estuvo viendo a su ex cuando tuvieron una pelea. “Qué hablas. estás seguro de lo que estás diciendo”, le reclamó Karelys Molina, quien reconoció que habló con su anterior pareja cuando discutió con Alan Castillo.

Alan Castillo y la venezolana Karelys Molina se vieron las caras cuando terminó el programa de Magaly Medina. Se dieron de todo en los pasillos de ATV.

ROBOTÍN SE MOLESTÓ PORQUE SUBIÓ TIKTOK EN SHORT

En la edición del lunes de Magaly Tv La Firme, Robotín contó que el problema con la joven venezolana empezó cuando ella subió un video a TikTok con un short muy corto. Según el cómico, la apariencia de su expareja levantaba mucho odio contra él puesto que sus seguidores decían que ella era mucho para él.

Magaly Medina se mostró indignada por sus declaraciones y le recomendó que busque ayuda para tratar sus inseguridades, luego de la difícil situación que vivió cuando se enteró que no era padre biológico de dos de sus niñas.

Alan Castillo también contó que luego de pelearse con Robotina por el video de TikTok ambos de bloquearon de WhatsApp y luego se enteró, por un video, que Karelys Molina había salido a divertirse con un grupo de amigas. Fue allí cuando tomó la decisión de terminar su relación sin avisarle y compartirlo en Facebook.

