Luego que Alan Castillo, conocido como Robotín, explotara en redes sociales y anunciara el fin de su relación con Robotina, ambos se vieron las caras en el programa ‘Mujeres al Mando’. Los artistas se dijeron sus verdades, pero se perdonaron dándose un apasionado abrazo y asegurando que aún se siguen amando.

Robotín incluso le confesó a Robotina frente a frente que le escribió a su amiga para sacarle celos, pues ella se veía feliz y como si nada pasara en su TikTok. Al respecto, Karelys Molina se mostró indignada y solo atinó a mover la cabeza.

“Sí me sentí inseguro, había cositas que pasaban y los celitos, algo así, no puedo mentir, sí he tenido pequeñas inseguridades, no tan fuertes, pero igual son inseguridades”, dijo Robotín.

En esa línea, Alan Castillo le pidió perdón a Robotina y aseguró que quiere retomar su romance, pero de la mejor forma, es decir, cambiando su manera de comportarse.

robotin abraza a robotina

“Quiero decirte Karelys que después de días que te veo es una alegría que tengo, te pido perdón por mis arranques, por el impulso que tomé en la decisión. Quizás hiciste cosas sin hacer nada malo y yo lamentablemente pienso cosas que no son, y pasó lo que pasó. Terminé la relación sin hablar contigo, estuvo muy mal”, precisó.

ROBOTÍN SIGUE AMANDO A ROBOTINA

Alan Castillo volvió a confesarle su amor a Robotina y se mostró arrepentido por sus actitudes llenas de celos e inseguridades. Sin embargo, pese a ello, Karelys confesó que aún tiene temor que la relación no funcione.

“Es una mujer espectacular, no me gustaría perder esta relación tan bonita que creamos que lamentablemente se estaba yendo por los celos e inseguridades”, señaló.