La ‘Robotina peruana’ se presentó en ‘Magaly TV, la firme’ para confrontarse con Karelys Molina, la verdadera ‘Robotina’, tras la presunta infidelidad Alan Castillo, ‘Robotín’.

Es así que durante la discusión que tuvieron ambas mujeres, Magaly presentó un video en donde puede verse al cómico salir con el dueño del hostal en donde se hospedó ‘Robotín’ con Jessenia Velásquez, conocida como la ‘Robotina peruana’.

En las imágenes puede verse como ambos amigos celebran el ampay en una pollería ubicada en Puente Piedra. Incluso se escucha lo siguiente: “¡Bravo, un crack! Jugadorazo ”, refiriéndose a Alan Castillo.

Esta actitud no pasó desapercibida por Magaly, quien criticó al cómico peruano: “Eso es típico del macho peruano, de esos machos que creen que mientras más cornuda hacen a su mujer, más hombre son”.

Robotín negó haber sido infiel a Robotina en hostal sauna

Un reportero de Magaly TV La Firme para pedirle explicaciones ante una supuesta infidelidad a ‘Robotina’ con la ‘Robotina peruana’ Jessenia Velásquez. El artista quedó en shock cuando el ‘urraco’ le mostró pruebas y él lo negó.

“ Todo es falso, si yo hablo algo todo se va a tergiversar ... Me he ido a un tema de publicidad, Kareli lo sabe, voy a tratar de hablar con esa chica. Estoy seguro que no pasó nada”, insistió en decir ‘Robotín’.

“Kareli sabe que yo he ido a grabar tiktoks, a tomarme fotos, todo sabe, el problema es que la chica está hablando eso. Ella debe estar pensando lo peor de mí... Yo a Kareli le dije un día antes, me molesté un día antes por una foto que ella subió. Ya hemos conversado, las cosas están bien, voy a hablar con esa chica, y si habla que tenga pruebas”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR