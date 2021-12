Karelys Molina rompió su silencio luego que Robotín, Alan Castillo, decidiera ponerle punto final a su relación. La popular Robotina declaró para ‘Mujeres al Mando’ y aseguró que el cómico le hizo la ‘dieta de Melissa Paredes’. “Fue como Melissa, a él le dicen Melisso ahora”, comentó la actriz cómica.

Asimismo se defendió y dijo que nunca le fue infiel. “Yo no le he hecho nada, yo no le he sido infiel para nada. Pero él piensa que sí porque yo salí con unas amigas. Lo puedo jurar por quien tú quieras, por mi madre, por mi perro... Yo estoy súper tranquila y tengo pruebas que no he hecho nada malo”, dijo la joven venezolana para el programa de Latina.

Por otro lado, aseguró que Alan Castillo no quiere hablar con ella y al parecer, hasta la habría bloqueado de sus redes sociales. “No he hablado con él, no me quiere dar la cara. Estoy intentando hablar con él y nada”, comentó Karelys Molina.

ROBOTÍN SE DEFIENDE

Por su parte Robotín aseguró que posteó que había terminado su relación sentimental con la joven venezolana sin la intención de crear polémica. “Yo he posteado para que la gente sepa, pero no para televisión. No quiero armar un show, la gente va pensar que es broma y no”, aseguró el cómico, quien eliminó todas las fotos y videos con su expareja.

