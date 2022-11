Karelys Molina o ‘Robotina’ apareció en los medios cuando su expareja, Alan Castillo, alias ‘Robotín’, protagonizara un ampay con la ‘Robotina peruana’ en un sauna, según imágenes de Magaly TV La Firme.

De acuerdo con una entrevista de ChiquiWilo, el creador de videos para adultos, Inka Productions, le gustaría contratarla para una próxima cinta. Durante la conversación, el youtuber le indicó al ‘Tío Inka’ que Karelys se encuentra separada y este estaría pensando llamarla. “¡Qué tentación, qué tentación!” , dice.

Esta productora es conocida por colocar a personajes de la farándula como Dayanita, Chupetín Trujillo, Pantera, Marcianito y más.

‘Robotina’ llora en programa de ‘América hoy’ por ‘Robotín’

Karelys Molina fue la invitada de ‘América hoy’ para declarar sobre la infidelidad de ‘Robotín’, quien jura que no pasó nada. “Siempre he dicho que acepto sus disculpas, pero no puedo evitar sentirme así cada vez que me acuerdo de lo que pasó. Aunque él me dice que no pasó nada, yo cuando lo miro quiere creerle, pero no sé, sí (me queda la duda)” , indicó.

“Un profesional es el más indicado para intentar salvar su relación, es que a veces el corazón cuando se rompe queda como un cristal que no pega bien, pero creo que pueden sacarlo adelante si Dios quiere”, comentó Janet Barboza.