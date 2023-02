Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’, comentó que pasará el Día del Amor con su compañero Alan Castillo, ‘Robotín’, pero aclaró que no han retomado su relación.

“No hemos retomado la relación, seguimos trabajando y cumpliendo con los contratos. Hoy tenemos un evento privado y hay que llevar una buena relación para que salga bien el trabajo, dentro de todo nos llevamos bien”, contó la joven de 25 años.

¿Le has cerrado las puertas al amor?

En un futuro me gustaría encontrar alguien que me quiera y valore, pero ahorita no, debo sanar porque me siento muy herida. No puedo querer a alguien así, no sería justo para esa persona.

ROBOTÍN Y SU INDIGNANTE FRASE SOBRE ROBOTINA

En una pasada entrevista que Alan Castillo, mejor conocido como Robotín, ofreció al canal del YouTube de Chiquiwilo, tuvo una polémica respuesta cuando fue consultado qué hacía Karelys Molina, la popular Robotina, cuando la conoció.

Esta conversación del cómico con el conocido youtuber se dio el año pasado, mucho antes del escándalo en el que se vio involucrado luego que una jovencita revelara que le había sido infiel a la venezolana con ella en un sauna.

“¿Cómo es que conoces a Robotina? ¿Es verdad que estaba en la calle vendiendo arepa con tizanita?”, le consultó Chiquiwilo, Frente a la pregunta, Robotín no midió sus palabras al referirse a Karelys Molina.

“La conocí a dos semanas de ‘Andrea’ (el programa donde descubrió que no era el padre biológico de una de sus hijas)... Nos juntaron para un reportaje (...) No fue amor a primera vista fue deseo a primera vista”, indicó

“Yo cuando la conozco, ella tenía cuatro años haciendo robots en los semáforos (...) No ha vendido arepas, ha vendido su arte, no sé si se habrá vendido ella”, dijo provocando que todos en el set lo abucheen.

