NO HIZO CASO A LA URRACA. Robotina no cumplió con su palabra de ‘chotear’ a Gisela Valcárcel para ‘El Gran Show’ y se presentó en el set de baile para apoyar a que su expareja Robotín en la sentencia. La artista de la calle se pronunció y explicó a Magaly Medina la razón por la que cambió de opinión.

“ De verdad no quería venir , pero no porque no quería venir al programa sino porque él iba a estar acá, la gente lo podía malinterpretar tras el ampay. Lo quiero ayudar, pero obviamente lo hice más por mí porque es una oportunidad que me iba a perder solamente por estar molesta con él ”, dijo.

Además, aseguró que ella es una persona profesional que sabe muy bien separar los problemas con Robotín. Según explicó, así como trabaja con él, puede bailar junto a la persona que fue captado con otra mujer.

“ Soy una persona profesional y así como puedo presentarme en shows con él, también puedo venir y bailar con él en un programa. Uno tiene que saber separar tus problemas con el trabajo”, acotó.

TROME | Robotín pide perdón a Robotina. (El Gran Show)

ROBOTINA EN ‘EL GRAN SHOW’

‘Robotina’ se reencontró con ‘Robotín’ en la pista de ‘El gran show’, Karelys Molina ingresó a la pista de baile a pesar de que en los últimos días negó en el programa de Magaly Medina que iba a ser parte del programa de Gisela Valcárcel.

Robotín aprovechó la oportunidad para pedirle a su expareja. “ De todo corazón quiero pedirte perdón (...) me arrepiento, si pudiera volver al pasado, no lo haría, de verdad, perdóname , ¿te puedo dar un abrazo?”, dijo entre lágrimas.

Robotina indicó que no tiene contacto físico con él. “Todavía no, agradezco tus disculpas, sí los acepto, y gracias por hacerlo públicamente, sí lo merecía, pero como dije, seguimos trabajando juntos”, expresó, además de dejar en claro que asistió al programa para que vean que es una gran bailarina.

