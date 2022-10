SE PRONUNCIA. Karelys Molina volvió a referirse a la polémica que se levantó cuando se presentó como refuerzo de Robotín el pasado sábado en El Gran Show, pese a haber dicho, según difundió el programa Magaly Tv La Firme, que no aceptaría participar en el reality de baile de la ‘Señito’.

“No sé si fue un error pero ya está hecho. En el momento decidí ir y ya.. . A ver, otra cosa, todo el mundo me dice, ‘por qué dijiste que no ibas a ir y luego vas’”, dijo visiblemente afectada la popular Robotina en una transmisión en vivo que realizó desde sus redes sociales, la misma que fue compartida por Instarándula.

En ese sentido, aseguró que nunca dijo que no participaría en el programa de Gisela Valcárcel, sino que le consultó a una amiga, reportera de la urraca, si debería ir. “Yo nunca dije que no iba ir, lo que pasó con lo que dijo Magaly, lo que mostró en las capturas, es que yo le consulté a una reportera de ella, que era amiga mía... o sea, es amiga mía, pero yo le consulté a ella, yo no le dije ‘amix, consúltale a Magaly’, no, yo le consulté a ella porque como trabaja en los programas yo le dije ‘no sé, dime tú qué hago, tu opinión’”, acotó la joven artista venezolana.

Además, Robotina aseguró que no solo le pidió su opinión a la reportera de la conductora de Magaly Tv La Firme, sino que consultó con muchas personas. “Muchas personas me dijeron que sí, yo pregunté a todo el mundo, algunos me dijeron que sí y otros me dijeron que no”, se defendió Karelys Molina.

Finalmente, aseguró haber recibido muchas críticas tras la difusión de sus chats y posterior presentación en El Gran Show. “Cuando salió eso (los chats) yo me quedé así como ‘cómo vas a mostrar lo que yo te escribí'. Por culpa de lo que mostró, asu, me cayó un hate pero bello ”, concluyó la venezolana.

Robotina dice que le consultó a su amiga, reportera de la urraca, si debería ir a El Gran Show, pero nunca dijo que no iría.

ROBOTINA LE RESPONDE A MAGALY POR APARECER EN EL GRAN SHOW

Robotina no cumplió con su palabra de ‘chotear’ a Gisela Valcárcel para ‘El Gran Show’ y se presentó en el set de baile para apoyar a que su expareja Robotín en la sentencia. La artista de la calle se pronunció y explicó a Magaly Medina la razón por la que cambió de opinión.

“ De verdad no quería venir , pero no porque no quería venir al programa sino porque él iba a estar acá, la gente lo podía malinterpretar tras el ampay. Lo quiero ayudar, pero obviamente lo hice más por mí porque es una oportunidad que me iba a perder solamente por estar molesta con él ”, dijo.

Además, aseguró que ella es una persona profesional que sabe muy bien separar los problemas con Robotín. Según explicó, así como trabaja con él, puede bailar junto a la persona que fue captado con otra mujer.

“ Soy una persona profesional y así como puedo presentarme en shows con él, también puedo venir y bailar con él en un programa. Uno tiene que saber separar tus problemas con el trabajo”, acotó.

