Robotina no contuvo sus lágrimas y rompió en llanto en pleno programa EN VIVO de ‘América Hoy’ ante el ampay de Robotín con otra mujer. Karelys Molina señaló que Alan Castillo le jura que fue fiel, sin embargo, no logra creerle por completo.

“Siempre he dicho que acepto sus disculpas, pero no puedo evitar sentirme así cada vez que me acuerdo de lo que pasó, aunque él me dice que no pasó nada, yo cuando lo miro quiere creerle, pero no sé, sí (me queda la duda) ”, precisó la Robotina.

Ante esto, Janet Barboza dio un consejo a la pareja de robots, mientras que Ethel Pozo mandó una ‘chiquita’ aclarando que “esto sí es real”.

“ Un profesional es el más indicado para intentar salvar su relación, es que a veces el corazón cuando se rompe queda como un cristal que no pega bien, pero creo que pueden sacarlo adelante si Dios quiere ”, fueron las palabras de la popular ‘rulitos’.

LEE TAMBIÉN: Bailarín de El Gran Show se queja del peso de Giuliana Rengifo y ella responde: “Que me lo diga en mi cara”

ROBOTÍN Y ROBOTINA OTRA VEZ JUNTOS

Robotín y Robotina llegaron juntos al set de ‘América Hoy’, sin embargo, Ethel Pozo los puso al descubierto al revelar que han pasado la noche en la misma casa.

“Les voy a explicar, ayer hemos tenido un evento en Huarmey, hemos viajado y hemos llegado a las 5 de la mañana”, dijo.