No tuvo oportunidad. Karelys Molina respondió acerca de la patente que hizo su expareja, Alan Castillo, con los nombres ‘Robotina’ y ‘Robotín’.

La artista venezolana expresó que sabía sobre el tema, pero qué trámites burocráticos le impidieron seguir con la diligencia, así que decidió que Castillo los ponga a su nombre.

“Lo que pasa es que es un tema, eso yo ya sabía que eso está patentado porque yo quería patentarlo, si no que yo no he podido hacerlo a mi nombre, por tema de mis documentos, entonces lo ha hecho a su nombre”, indicó la comediante a ‘América hoy’

A pesar de que el popular ‘Robotín’ intentó recuperar la relación romántica que tuvo con ‘Robotina’, tuvo que aceptar que su expareja no dio su brazo a torcer, por lo que decidió voltear la página por completo.

“El amor es de dos y tardé mucho en comprender que ella ya no aspiraba a un futuro juntos Lamentablemente le pedí que muchas veces que empecemos de cero, que todos podemos cambiar, pero su decisión hasta el día de ayer fue rotunda y decidí anunciar que ya volteó la página en mi relación”.

