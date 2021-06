La conocida modelo y exvoleibolista Rocío Miranda se pronunció sobre las denominadas ‘embajadoras’ y se preguntó cómo viajan por distintas partes del mundo, ‘si en la actualidad no se les conoce ingresos fijos, oficios, ni algún trabajo’. Por ello les dedicó el conocido clásico del ‘papá de la salsa’ Frankie Ruíz. ‘¿Cómo lo hacen?’.

“¿Cómo lo hacen chicas? Cómo viajan si a muchas de ellas no se les conocen en la actualidad un oficio, algún trabajo, o un ingreso fijo”, expresó en declaraciones para Magaly TV, La Firme.

“No tienen responsabilidades, no le tienen que rendir cuentas a nadie, no tienen que pagar cuentas, ni departamentos, creo que no pagan porque se los pagan. Creo que no deberían vivir el momento de esa forma”, manifestó la morena para ‘Los Urracos’.

Rocío Miranda se pronunció sobre las embajadoras

Por esa y muchas interrogantes más, Rocío les dedicó a ‘Las Embajadoras’ en su sintonizado programa de Radio Unión, el clásico de Tommy Olivencia y Frankie Ruiz ‘¿Cómo lo hacen?’

ROCÍO MIRANDA SOBRE SHEYLA ROJAS

En esta entrevista, Rocío también se manifestó por la situación de Sheyla Rojas, quien se fue a México y se alejo de su pequeño hijo. “Una madre nunca debería dejar a su pequeñito.... La conozco a Sheyla y ha cambiado un montón, creo que ya se excedió”, manifestó.

También afirmó que a ella la representante de una productora la invitó a los Estados Unidos. “Te invitan a su país, te ofrecen hasta bolsa de viajes, hospedaje, todo lujos con tal que tu acompañes a tal persona”, detalló Rocío Miranda y no descartó que a otras chicas con muchos seguidores en redes también las hayan invitado.

