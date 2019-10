Rocío Miranda cuadró a Melissa Klug por sus comentarios sobre la relación de Jefferson Farfán con sus hijos

La modelo Rocío Miranda, quien también es madre, calificó como desatinados los comentarios que suele expresar Melissa Klug sobre Jefferson Farfán, por la relación que tiene con sus hijos.

Como se recuerda, la ‘chalaca’ reveló que el viaje que ‘Foquita’ hizo a Cuba con Yahaira Plasencia y su familia afectó a sus pequeños y que están siendo asistidos por especialistas.

“Me parece desatinado que ella se exprese así de su expareja, si Jefferson es buen o mal padre lo dirá el tiempo, si cumple o no con sus hijos, igual... pero Melissa no debe hablar mal de él, no es muy sano”, comentó Rocío.

Además, dijo que finalmente serán los niños los que en el futuro comentarán si aprendieron y crecieron de la mano de su madre o padre, y qué enseñanzas les han dejado.

“Creo que siempre debemos poner paños fríos en el tema de los niños, y serán ellos los que avalen más adelante si aprendieron, si se criaron de la mano de su madre, como siempre los vemos, y qué enseñanzas les dejó su padre”, añadió Miranda.