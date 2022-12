La modelo Rocío Miranda contó que cierra el 2022 con broche de oro y que cuando anunció su retiro de las pasarelas le llegó más trabajo. Además, para el próximo año tiene varios proyectos que espera que se concreten.

“El 2022 me ha ido súper bien en lo laboral, en lo profesional, como mamá, esposa y para el próximo año se vienen cositas bonitas e interesantes”, afirmó Rocío.

Ahora estás full chamba...

Cuando dije que me iba a retirar del modelaje, que me iba de las pasarelas, me llegó más chamba y empezaron a llamarme de ciudades que nunca había visitado. Estoy contenta con la acogida y aprovechando el buen momento.

Comentaste que dejarías las pasarelas.

Sí, quiero concentrarme en la animación. Este año he compartido escenario con grandes artistas como Josimar, Farik Grippa, los chicos de ‘Armonía’ 10 ‘y muchos más en los eventos corporativos. Yo estoy agradecida porque confían en mi chamba y el próximo año hay unos proyectos que por ahí que los estamos conversando con mi mánager y vamos a ver qué pasa.

Por cierto, tu pareja es tu mánager, ¿es difícil trabajar juntos?

No voy a mentir, al inicio sí es difícil porque no sabes separar lo profesional de tu vida personal, hay que saber poner límites para que todo vaya bien y sí se puede trabajar con la pareja.

Rocío Miranda no cree que Dalia Durán regrese con John Kelvin: “Dijo que con el padre de sus hijos ya no más”

La modelo Rocío Miranda aseguró que Dalia Durán no regresará con John Kelvin y está arrepentida de haber ido a almorzar con el padre de sus hijos. Además, a veces peca de ingenua, pero ‘ya le escueleamos’.

“A Dalia la conozco porque pertenecemos a la misma agencia y yo le digo las cosas de frente. Ella sabe los errores que ha cometido, pero ahora está con la cabeza más fría, pensando en sus hijos ahora”, afirmó.

¿Tienen una amistad?

Tenemos una buena amistad, buena química, conversamos cada vez que nos encontramos en un desfile y siempre trato de aconsejarla.

Mucha gente la criticó por el almuerzo que tuvo con John Kelvin.

Demasiado. Yo creo que estuvo bien que se reuniera por la conciliación, por el bien de los chicos, pero lo del almuerzo estuvo de más. Dalia como que se dio cuenta de su error, lo reconoció y dijo que con el padre de sus hijos ya no más.

Tú crees que retomen la relación....

Lo veo bien complicado, no lo sé, pero no la veo con esa intención. Es que ella es nueva en este medio, yo le digo que la gente es mala y ella piensa que los demás tienen buenas intenciones, pero tiene que ser maliciosa. Entre todas las chicas le hemos ‘escueleado’ un poquito.