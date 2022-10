La modelo Rocío Miranda contó que está evaluando abrir una cuenta en Onlyfans, pues sus seguidores la están animando para ingresar a la plataforma , donde comparten material exclusivo. Además, nos manifestó que le está yendo muy bien en el modelaje y se siente agradecida porque sus show son muy solicitados.

“Los fans siempre me escriben y me dicen ‘¿para cuándo el Onlyfans’, pero quién sabe. Quizás para el verano me animo, dicen que es rentable”, manifestó la modelo.

¿Y cómo te está yendo en tu carrera?

Superbién, te comento que hace un tiempo anuncié que me retiraba del modelaje y me llegó el triple de chamba. A pesar que a veces hay malos promotores que boicotean mi trabajo, me salen mis contratos. Gracias a Dios tenemos trabajo y me llaman de lugares que nunca habíamos ido, estoy recorriendo nuevamente el Perú con mis activaciones y shows.

Tienes que aprovechar cuando hay trabajo...

Claro, trabajo es trabajo, tenemos que cumplir, así que vamos a seguir hasta fin de año. Ya luego continúo solo con la animación y me dedicaré al cien por ciento a mi hijo Alonso.

FELIZ EN ‘ESTO ES BACÁN’

La modelo Rocío Miranda debutó hace unas semanas en los realities de competencia y apareció como invitada en ‘Esto es bacán’.

“Estoy contenta de pertenecer a ‘Esto es bacán’, me hicieron la invitación para participar en la secuencia que está dentro del programa, ‘Sorpréndete’, y firmé contrato por una pequeña temporada. La finalidad del espacio es ayudar en casos sociales”, precisó Miranda.

¿Qué te motivó a aceptar la propuesta?

Sé que hay familias que tienen niños con autismo y me toca en lo personal porque tengo un pequeño con la condición de autismo, así que si tengo que sacarme el ancho compitiendo por los niños, lo haré.

Si te convocan de ‘EEG’... ¿aceptarías?

Estoy tranquila y feliz en ‘Esto es bacán, porque el tema principal es ayudar en casos sociales.

‘JAZMÍN ME NINGUNEÓ'

La modelo Rocío Miranda indicó que Jazmín Pinedo tiene poses de diva y que solo busco tener un enfrentamiento con la conductora Magaly Medina para que su bloque de espectáculos genere rating, además, reveló que la popular ‘chinita’ la ninguneó en una oportunidad y le hizo un bochornoso desplante.

Rocío, ¿Qué te pareció la mediática pelea que hubo entre Jazmín y Magaly Medina?

Jazmín le debería agradecer a ‘Magaly Teve, la firme’ el rating que le ha dado, porque si no fuera por Magaly ni nos hubiéramos enterado que Jazmín conducía un bloque de espectáculos en la mañana, a pesar que está en un canal de antena caliente tal como es ‘América Televisión’. Yo ni enterada estaba que conducía un bloque hasta que vi en redes sociales (sobre su pleito con Medina).

¿Es verdad que Jazmín te hizo un desplante en una oportunidad y te ninguneó?

Sí. Sucede que una vez me preguntaron sobre qué opinaba de que Jazmín había ido a cubrir (para Latina Televisión) el Mundial de Rusia 2018. Di mi punto de vista, dije que no me parecía porque no era una persona preparada ni periodista deportivo, pero ella se lo tomó muy a pecho.

