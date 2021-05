La modelo Rocío Miranda le sugirió a Flavia Laos que no se exceda con los ‘retoquitos estéticos’, pues resaltó que una mujer debe conservar siempre su naturalidad.

“No es un secreto que varias chicas de la farándula o del medio se han hecho un montón de retoques, como nariz, mentón, labios, se inyectan botox, se jalan por aquí o por allá, pero abusar de las cirugías no está bien porque una tiene que tener su personalidad, pero sobre todo amarse tal como es. Con todas las operaciones que se realizan no solo engañan a sus fans, sino que también pierden su encanto”, sostuvo Miranda.

¿Qué te parece el caso de Flavia Laos?

No sé por qué se hace tantas cosas, pues es una chica muy guapa y tiene un rostro muy bonito, antes de sus operaciones. No sé por qué quiere aparentar ser más adulta, es bonita y no necesita tanta cosa.

¿La veías mejor antes de sus ‘retoquitos’?

Nos hemos cruzado en alguna oportunidad en una radio y me pareció muy guapa. Tiene bonita figura, se ve que se cuida mucho la piel, no estoy al tanto de lo que se ha hecho. He escuchado comentarios que dicen que se le ve muy adulta con las cosas que se ha hecho. Lo único que le aconsejaría es que no se haga más cosas, que se quede así como está y empiece a optar por cosas naturales.

¿Tú prefieres optar por lo natural?

Sí. Siempre les recomiendo a las chicas que lo natural es lo más adecuado, hacer ejercicios y buena alimentación. La única operación que tengo es de los bustos. Siempre me organizo para entrenar por las mañanas y luego ir a mi programa ‘Rocío en su salsicumbia’, que mañana (hoy) cumple seis meses al aire por ‘Radio Unión’, así que estoy más que feliz. (L. Gamarra) b