La voleibolista y modelo Rocío Miranda lamentó que el arquero de Alianza Lima, Pedro Gallese, se encuentre en el ojo de la tormenta, a raíz de que fue captado saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa.

“Es una pena que Gallese haya perdido a su familia por una calentura. Lamento mucho su separación, porque su esposa era su pareja de casi toda la vida. Ojalá se puedan arreglar, porque tienen hijos muy pequeños y necesitan tener a su padre y madre cerca”, sostuvo Rocío Miranda.

Hace poco comentaste que algunos futbolistas te escriben a tus redes sociales. ¿Fue Gallese uno de ellos?

No. Nunca he tratado a Gallese, no lo conozco. Hay jugadores que me han escrito y normal, porque ha sido en buena onda, pero hubo uno que me escribió a mi WhatsApp y se mandó con todo. Lamentablemente para él (futbolista), mi celular lo maneja mi mánager, quien es mi pareja, así que se llevó una gran sorpresa y hasta ahora nos ruega para no delatarlo con su esposa.

¿Quién fue el futbolista que te escribió?

No puedo decir su nombre, pero le dije que si me volvía a insistir le iba a enseñar a su esposa lo que me escribía. Desde ahí, no sé nada de él, pero hasta me ofreció vernos fuera de Perú y que él pagaba todo. Seguro que estos ‘patas’ escriben a diferentes chicas, y deben haber las que aceptan, por eso hay tantas que paran viajando al exterior y solas.