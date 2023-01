La modelo Rocío Miranda no descarta la posibilidad de incursionar en la plataforma del ‘Onlyfans’, sin embargo, aclaró que haría un contenido profesional y que jamás posaría desnuda.

“Muchas personas nos han llamado o me han dicho: ‘¿Para cuándo el Onlyfans?’ Antes decía que no había forma porque me imaginaba que todo era súper hot, pero he visto que hay contenido sugerente y bonito, así que por ese lado podría ser . Sin embargo, todavía no es algo que lo hayamos hecho realidad, pero está en conversaciones. No lo descarto, pero siempre y cuando sea un contenido bonito, profesional, sin llegar a lo grotesco y sin mostrar mucho. Así sería el perfil que manejaría”, sostuvo Miranda.

Por cierto, te está yendo muy bien en la animación de eventos...

Sí. El año pasado anuncié que me iba del modelaje y empezó a llegar más chamba, así que aprovechamos la oportunidad y se abrieron muchas puertas para la animación. El show que hago en las discotecas se basa en la animación, en interactuar con el público, en jugar y ya el plus es el desfile.

Haces una animación profesional y sin caer en lo grotesco...

Así es. He visto algunos shows súper hot y calientes, pero considero que no se deberían realizar en discotecas porque la gente va a esos lugares para divertirse y pasar un rato bonito. Además, se presta a que le puedan faltar el respeto a la persona que se está presentando en la discoteca.

Por cierto, ¿Cómo te va con tu blog ‘Mamá de Alonso Perú’?

Me va muy bien con el blog, tengo buena respuesta de padres y personas que tienen a cargo a niños con habilidades diferentes o con la condición autista. Hemos creado una comunicad muy bonita donde intercambiamos experiencias, damos algunos consejos y conversamos con especialistas que nos ayudan a que nuestros niños puedan mejorar la condición. Espero que en este año podamos abrir lugares o dar beneficios a los niños. Quizá para que puedan asistir a terapias, pues hay centros donde cada terapia cuesta entre 100 a 200 soles, así que trataremos de ayudar a todas las personas de bajos recursos.

¿Qué otros proyectos se vienen este 2023?

Gracias a Dios que he iniciado el año con full trabajo, eventos, animaciones y con la inauguración de mi nuevo ‘Lima Centro Car Wash’. Llevo más de 10 años en el negocio del área de lavado y limpieza de vehículos.