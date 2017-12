Hace casi un mes, Rocío Miranda se convirtió en madre del pequeño Alonso, fruto de su relación con su novio, Anthony Pazos, y comparte con Trome las primeras fotos de su engreído, que le ha cambiado la vida.



“Estoy más que feliz, vivo unos días espléndidos teniendo a mi pedacito de cielo conmigo. Es el mejor regalo de Navidad que he podido recibir. Alonso cumple mañana, 26 de diciembre, un mes de nacido y cada día ambos aprendemos el uno del otro. Soy una madre primeriza y las experiencias suceden una tras otra, me pongo nerviosa, sufro un poco, pero estoy muy contenta”, comenta emocionada la voleibolista y modelo, Rocío Miranda.

¿Qué ha sido lo que más te costado en este primer mes?

Las madrugadas se han vuelto complicadas, como te digo, soy primeriza y todo es nuevo para mí... así como todo es nuevo para Alonso. Mi bebé suele despertarse y llora, entonces, le revisaba el pañal, le daba leche y seguía llorando. Terminaba llamando al pediatra y descubrí que sufría de gases, tenía la pancita hinchada. Pero después de eso, lo he llevado a todos sus controles y está supersanito.



¿Le das leche materna o fórmula?

Está tomando leche materna y muy poca fórmula, sucede que es muy tragoncito. La lactancia ha sido todo un tema de conversación para prepararme e irme acostumbrando, pero felizmente no he tenido muchos problemas. Al principio no se agarraba bien, era un poco doloroso, pero ya no hay problemas. Además, es el mejor alimento que puede tomar.

¿Y cómo estás celebrando la Navidad? ¿Cocinaste algo para la familia?

Claro... yo solo herví el agua para el chocolate, ja, ja... Las dos familias nos juntamos, mis padres con mis suegros, para hacer una gran cena.



Mucho amor para Alonso...

Desde el primer momento que nos enteramos de que estaba en camino, recibió mucho amor y ahora está rodeado de más cariño, lo engríen, todo tiene que ver con él, todos nos sentimos felices.

¿Cuándo vas a retomar tus actividades?

Aún no lo sé, por ahora estoy a tiempo completo con él, con la ayuda de mi mamá y mi suegra. Una vez que tenga sus horarios establecidos, entonces pensaré en regresar a trabajar. Igual tengo mi negocio ‘Maxi Carwash’.



¿Volverás al modelaje?

Vamos a ver qué pasa. Antes tengo que ponerme en forma, pero más me motiva seguir con la animación, los eventos corporativos, llegar a otro público. Con el embarazo subí como 11 kilos y dentro de poco empezaré a entrenar, a sudar la gota gorda y volver al trabajo dignamente, ja, ja.

¿Y cuándo será el matrimonio con Anthony?

Todo el mundo sabe que nosotros somos novios y con el nacimiento de Alonso estamos viviendo juntos, y más adelante veremos los planes de matrimonio, como tiene que ser... pero poco a poco. Primero estamos con el bebé, es el centro de nuestra atención, le damos mucho amor, nos estamos adaptando a los horarios, a sus tiempos.



Qué mensaje compartirías por Navidad...

Que todos en sus hogares disfruten el verdadero significado de la Navidad, como una fiesta de paz y amor, y tomarnos un momento para agradecer, reflexionar y vivirla en familia. Además, siempre agradecida con TROME por estar pendiente de mi carrera.