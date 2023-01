JURA AMOR ETERNO. Rocío Miranda está en su mejor momento amoroso a sus 36 años de edad. La modelo abrió sus puertas a Trome para revelar que su pareja, el empresario del rubro seguridad automotriz, Anthony Pazos, la sorprendió con tremendo regalazo: una camioneta valorizada en 40 mil dólares.

“ No me esperaba la sorpresa de Anthony, pero agradecida porque me servirá de mucho la camioneta, que es muy amplia . Ahora podré llevar a mi hijo con sus amiguitos en el carro o podré salir a pasear con toda mi familia”, dijo.

Asimismo, calificó como “muy sólida” su relación con el padre de su hijo. Según explicó, han tenido altibajos como cualquier romance, pero han sabido prosperar y salir adelante.

“ Ya son 15 años juntos, él es mi todo, mi ‘sugar daddy’, mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi manager, mi todo . Al igual que toda pareja, hemos pasado momentos difíciles, pero lo bueno es que hemos salido adelante. Cuando hay verdadero amor y una buena comunicación, todo tiene solución. Nuestro hijo Alonso nos ha unido muchísimo más”, manifestó.

Rocío Miranda no descartó la posibilidad de ingresar al 'Onlyfans'.