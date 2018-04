Rocío Miranda le responde con todo a Giannina Luján: “Tengo más neuronas que ella”

A Rocío Miranda no le agradó el comentario que hizo Giannina Luján, quien dijo que Melissa Loza, Karen Dejo y Paloma Fiuza tienen mejor cuerpo que ella.



“Lo que diga Giannina Luján no me interesa. No tiene ninguna vela en este entierro. Dice que no poseo el cuerpo de algunas, pero con saber que tengo más neuronas que ella me basta”, dijo Miranda.

Además, la exvoleibolista indicó que Luján la envidia.



“Pensé que Giannina ya había olvidado lo que pasó en el ‘Miss Reef Internacional 2011’ ja, ja, ja. Ella quedó en quinto lugar y yo en segundo, solo me pudo ganar una brasileña”, puntualizó.

