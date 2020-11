HARTO. Así se mostró Rodney Pío Dean tras la última denuncia que le entabló su expareja Shirley Arica, por el delito de violencia psicológica. El padre de la única hija de la modelo se quedó retenido en la comisaría por toda una noche hace unos días.

En declaraciones a Amor y Fuego, aseguró que le pedirá el divorcio de mutuo acuerdo y si ella se niega, iniciará un proceso por la vía judicial. “Me he desvendado completamente y ya sé qué clase de persona es ella”, indicó.

Asimismo, aseguró que la ‘chica realidad’ no es una persona normal, pues la acusa de mentir con respecto a las agresiones que presuntamente sufrió por parte de sus exparejas, entre ellos Jean Deza.

Por otro lado, Rodney Pío anunció que ya solicitó un régimen de visitas para poder ver a su hijita, aunque irá siempre acompañado para supuestamente evitar que Shirley Arica lo acuse de maltratarla sin motivo.

“Voy a tener que ir con una persona o un policía porque si ella me denuncia y se autolesiona, puedo ir un día y decir que le he metido un cuchillo en la barriga y me voy preso. Yo ya tengo miedo de esas cosas”, agregó.

En ese sentido indicó que no quiere saber nada de la modelo. “Quiero desvincularme. Lamentablemente es la mamá de mi hija, me da mucha pena, pero ya tengo que pensar en mí”, aseguró.

Finalmente, dice que sigue cumpliendo con pasarle el dinero de la manutención a su pequeña, aunque no sea la misma cantidad que le daba antes de la pandemia por la actual crisis económica.

Es así que mostró 7 vouchers de pago y aseguró que seguirá sacando todas las copias de las cosas que compre para su hija, así sea un caramelo de 10 céntimos. “Ya me cansé de ser el estúpido”, indicó.

Rodney Pío le pide el divorcio a Shirley Arica | Amor y Fuego