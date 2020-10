Después que Shirley Arica reveló que tuvo varios ‘choques y fugas’ con el futbolista Jefferson Farfán, Rodney Pío, padre de su hija, censuró la ‘sinceridad’ de la ‘Chica realidad’, pues le preocupa que su pequeña crezca escuchando este tipo de confesiones.

Rodney, ¿qué te parecen las revelaciones que dio Shirley con respecto a Farfán?

Es una raya más al tigre. Lo que haga con su vida no me interesa ni me importa.

¿Te incomoda que más adelante tu hija tenga que escuchar este tipo de revelaciones o que vea lo que sale en internet con respecto a su mamá?

Claro que me molesta porque mi hija va a crecer, verá internet y entrará al colegio. He hablado con ella (Shirley), pero nunca va a entender, piensa que tiene 20 años. Ya tendrá que explicarle las cosas a nuestra hija más adelante.

¿Crees que los ‘choques y fugas’ con Farfán fueron cuando estuvo contigo?

No sabría decirte, ya nada me sorprende te lo juro, pero me da igual todo.

¿Pones las ‘manos al fuego’ por Shirley?

Pongo las ‘manos al fuego’ por todo el mundo, menos por ella (Arica).

¿Está mal que ventile sus intimidades en televisión?

Ni un hombre lo hace. Ella lo ve como si fuera un trofeo, pero debe ser su vacilón (contar sobre sus romances).

‘SOMOS AMIGAS’

Por otro lado, ayer ‘Amor y fuego’ presentó una nota donde Shirley contó que Ivana Yturbe estuvo al tanto de los ‘choques y fugas’ con Farfán.

“Ella (Ivana) sabe. Una vez nos cruzamos en una discoteca, me dijo vamos al box del chico con el que estoy saliendo y era Jefferson. Pero somos amigas, le comenté y todo normal”, señaló Arica.