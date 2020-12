Rodney Pío aseguró que Shirley Arica solo busca hacer ‘show’ al acusarlo de mal padre, luego de usar su cuenta de Instagram para mandarle un fuerte mensaje tras una publicación del él donde se le ve al lado de su hija deseando una feliz navidad.

“Me imagino que debe estar sin plata y por eso está haciendo su show de nuevo, pero no voy a caer en su payasada. Piensa que no quiero ir a ver a mi hija porque no quiero, pero después de lo que pasó… (acusación de agresión física) no me puedo acercar a su casa porque ha pedido orden de alejamiento”, expresó Pío.

¿Estás cumpliendo con tu hija?

Shirley siempre dirá lo mismo, pero papelito manda. Trabajo y todo es para mi hija. No estoy cumpliendo con los mil quinientos soles que quedé, pero sí estoy aportando. Hace dos meses y medio que no veo a mi hija, le he enviado su regalo por delivery, es muy doloroso todo esto.