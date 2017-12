Rodney Pío no da vuelta a atrás y asegura que no volverá con Shirley Arica

Rodney Pío contó que está llevando la ‘fiesta en paz’ con su esposa y madre de su hija, Shirley Arica.



“La relación con Shirley está mejor, porque ya pude ver a mi hija. Nos fuimos a los juegos los tres, disfruté con mi hija y estoy feliz”, mencionó Pío.



Entonces, ¿podrían retomar la relación?

No, porque no doy vuelta atrás. Hubo infidelidad y solo nos une nuestra hija.



¿Piensas divorciarte de Shirley?

Sí, nos vamos a divorciar.



(L.G)

La modelo Shirley Arica siente que vive un infierno tras filtración de fotos íntimas. En las imágenes se vería a la modelo completamente desnuda. Además, la integrante de Combate recibe amenazas porque también existiría un video privado.



La modelo Shirley Arica afirma estar indignada porque no es ella la que aparece en las imágenes. "No sé por qué hacen esto, sospecho que fue Pío Dean, seguro es una persona que no trabaja", explica la integrante de Combate.



Shirley Arica afirma que se trata de un Photoshop. "Yo nunca me fotografío, los que filtran esto sólo quieren manchar mi imagen. En las fotos se me ve sola como si estuviera posando para una cámara", explica la modelo.