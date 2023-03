Rodolfo Carrión , ‘Felpudini’, e l director artístico del programa ‘El jirón del humor’, que se estenaría la quincena de abril por Latina, pidió que no juzguen a los cómicos de la calle antes de ver la nueva propuesta que tienen y la evolución que han dado . Además, señaló este nuevo proyecto tendrá muchas sorpresas para los televidentes.

¿Rodolfo, qué tal regresar a hacer humor?

Bien. Estoy contento. Además, con ellos he hecho bastante ‘Circo perejil’, hemos trabajado juntos bastante tiempo.

¿Con quién, con Cachay?

Claro, con la de la generación pasada, los conozco bien.

Son muy creativos

Sí, tienen la chispa a flor de piel, improvisan bien.

Tú vas a actuar con ellos

No, los voy a dirigir, estoy a cargo de la dirección artística.

¿Y a quiénes más vas a jalar?

Estamos estudiando la posibilidad de tener invitados, hacer una serie de cosas. Acá lo más importante es que ese karma que les han hecho de groseros es parte del ayer. El tiempo pasa y no los puedes juzgar por un pecado que no han cometido, hay que esperar. Les están echando el ’sambenito’ de pobrecitos, son ambulantes. Ellos han evolucionado con su técnica, hay que ser más empáticos con todo eso. El ser humano está en constante evolución. Hay que estar atento a todo eso, el que se queda estacionado pierde y queremos demostrar que ellos no tienen por qué cargar un karma.

Sé que algunos han estado en el taller de Christian Ysla, que dio cuando ellos estaban en La Alameda.

Claro. Incluso yo voy a hacer un tallercito, muy pequeño, para afinarlos un poco, hacer un poco de impro. Ellos son bien profesionales.

Incluso, Melcochita se ha pronunciado sobre ellos diciendo que está bien que vuelvan, porque hay que trabajar y espera que se hayan moderado, que no hagan ese humor de antes…

No hay que adelantarnos a las cosas. Estamos acostumbrados a vivir del antes y el después, pero nunca el presente. Hay que vivir el presente, hay que esperar.

¿Y será de una hora el programa?

Va dos horas.

¡Que tal reto!

Sí, es un reto, pero ya tengo experiencia de dirigir varias obras, tengo mi currículum.

Dos horas los sábados de 7 a 9, van a competir con JB en ATV y El reventonazo de la Chola

Claro, estamos enfrentados directamente con ellos, pero lo que estamos proponiendo es otra opción, la línea de ellos es diferente. Es una nueva opción, nada más.

¿Por qué ‘El jirón del humor’?

Ellos no son cómicos ambulantes, porque resulta a estas alturas un poco peyorativo. En realidad a lo que se está refiriendo con el nombre es a cómicos itinerantes o sea que están en movimiento.

