El actor Rodolfo Carrión ‘Felpudini’ afirmó que ha ‘resucitado’ después de haber permanecido ocho días internado en Incor (Instituto Nacional del corazón), pues le detectaron que su corazón funcionaba solo al veinte por ciento y había sufrió varios infartos en el pasado.

“Podría decir que he resucitado. Estuve grabando una película en Ica y sentía algunos dolores pero no le hacía mucho caso. Me tomé la presión y andaba algo elevada. Luego de eso, fui al médico y detectaron que mi corazón no estaba del todo bien y llegué hasta el Incor donde los médicos me dijeron que había sufrido varios infartos y yo no los había sentido, uno no los reconoce. Estuve unos ocho días internado, me realizaron unos procedimientos médicos, me han tratado muy bien y ahora ya estoy de alta”, comentó Felpudini.

¿Y cómo te encuentras anímicamente?

Pues bien, siempre he sido una persona positiva y hay que ponerle siempre una sonrisa a la vida, sino uno se hace viejo, ja, ja. Además, los médicos me han dado de alta y puedo hacer de todo, hasta estoy autorizado a subir al monte de Venus.

Acabas de cumplir 50 años de trayectoria artística...

Así es, me inicié en el año 1972 en una obra de teatro serio. Estuve cerca de diez años hasta que me convocaron para la televisión y de ahí todos conocen mi historia.

¿Te animarías a escribir un libro y contar tu vida?

No, no me veo haciendo eso. Mi ego no es tan grande. Hay otros actores cuyo ego es tan grande que cuando mueran necesitarán dos cajones, uno para su cuerpo y otro para su ego.

Has retomado la enseñanza actoral...

La próxima semana empiezo con los talleres de verano en el teatro Jade, en el centro comercial Arenales. Para mí es valiosísimo enseñar, poder demostrar mi amor al teatro, a la cultura, con los niños. Ya tengo dos promociones y seguiré formando a chicos, no solo para que sean actores sino que les sirva para la vida.

Por otro lado, comentó que se encuentra entusiasmado por volver al cine, pues el 19 de enero se estrena la película ‘Soy inocente’.

“Vuelvo al cine después de muchos años y en una comedia que está muy divertida, que están produciendo Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Tengo el personaje de ‘Lagartija’, que es el botones de un hotel donde ocurren una serie de situaciones con los protagonistas y los pondré de vuelta y media”, agregó Felpudini.

TE PUEDE INTERESAR:

Bad Bunny: lo que dijo en 2018 sobre los fans que invaden su espacio personal para robarle una foto

Reynaldo Arenas y su dura crítica contra Magaly: “Preferiría que este tipo de programas desaparezcan”

RBD emite comunicado, luego que TVNotas dijo que Poncho Herrera pidió 10 millones de dólares para unirse a gira